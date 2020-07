AGRESIÓN A UN CONCEJAL DE LONDRES

Sucedió este viernes pasado 24 de julio en la Ciudad de Londres, Departamento Belén a las horas ocho (08:00) aproximadamente en su comienzo de la jornada laboral. Al ingresar el Concejal Prof. Enrique Silva (Presidente del H. Concejo Deliberante) se encontró con un lamentable hecho de violencia verbal, gestual y amenazas sobre su persona por parte de un ex concejal y funcionario del Municipio (Héctor Santiago Rodríguez).

Al consultarle sobre el hecho que sufrió el Presidente del Concejo el nos decía: “Con respeto a esta situación puedo decir que me tomo sorpresivamente; recién llegaba al Concejo Deliberante salude con muy buena energía a todo el personal que estaba firmando el ingreso y de pronto empiezo a percibir los gestos y los insultos y amenazas de manera muy violenta y denigrante por parte de esta persona (Rodríguez); lo único que atine a hacer, fue tratar de hablar con él. Al ver la imposibilidad por su comportamiento violento me fui de la escena inmediatamente sin responder por respeto. Esta es la tercera vez que sufro este tipo de ataques y atropellos por parte de esta persona (sin saber el motivo) y nunca realice ninguna denuncia -muy mal hecho de mi parte- pensando que en algún momento tendría autoevaluación o autocritica de sus actos y me pediría disculpas.”

Concejal, debido a este episodio ¿Presento alguna denuncia contra esta persona?: “Si, hice mi descargo en la justicia detallando lo vivido para que intervenga el fiscal de turno.

La verdad, es muy triste vivir en primera persona este tipo de atropellos violentos y denigrante; Se que no soy el único que sufrió esta situación es por ese motivo que se lo apartó de los cargos públicos. Jamás respondí a sus agresiones por respeto y la educación que me fue inculcada toda la vida, teniendo en cuenta siempre que nosotros somos los espejos a nuestra sociedad como funcionarios públicos. Este Sr. hoy ostenta con ser el administrador en una repartición provincial en nuestra ciudad, a lo cual pienso que una institución publica no debe estar conducida por personas con estas características. Todo lo contrario, deben ser personas con valores fundamentales que beneficien a toda nuestra sociedad con el respeto, la solidaridad, la camaradería, la empatía etc. En algunos términos pueden encontrase disidencias, pero siempre se debe acudir al dialogo en primer término, debatir y construir con una proyección superadora (…) la sociedad lo que nos pide hoy, es que estemos a la altura de las circunstancias y trabajemos con una visión de inclusión, respeto, empatía, justicia social y eliminar en cualquiera de sus formas la violencia” concluyo.

Se sabe que la denuncia fue presentada en la comisaria de Londres y remitida a la Fiscalía a cargo del Dr. Flores para su actuación.