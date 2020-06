Agustina: la participante de Bake Off que enamora a todos y es finalista

El programa se filmó el año pasado y a pesar de que muchos de los seguidores del reality piden que la final sea en vivo, ya está cerrado y el ganador ya se conoce hace meses. Por un contrato de confidencialidad ninguno puede revelar nada.

En las últimas horas también se filtró un audio de Agustina que acentuaría las versiones de un «arreglo del concurso». «Todo lo que salió de Sami hace que todo el programa parezca una mentira, y yo lo viví. Yo sé que no fue una mentira y todo lo que hicimos para estar ahí«, se escucha decir a Agus.

«Nos hizo la videollamada diciéndonos que ella en Café San Juan solo sacaba las entradas, llorando, diciendo que no era pastelera, haciéndose la no sé qué, y yo ‘pobre, la está pasando re mal’. Damián estaba atacándola y yo le decía que no haga leña del árbol caído. Y a la tarde me llega que tuvo su propia pastelería», continuó relatando.

En redes repudian la actitud de Casis y apoyan a Agustina Guz, Pier Basile y Agus Fontenla, la última eliminada. Según se puede ver Agustina enamora cada vez que sale en la pantalla chica y sus fanáticos lo demuestran en la red del pajarito.