Alerta por nuevas estafas con el home banking

Los engaños son cada vez más frecuentes, tanto de manera online como por teléfono. Delincuentes se hacen pasar por operadores bancarios o de empresas, solicitan datos personales y después roban dinero de las cuentas.

Las estafas por home banking son cada vez más frecuentes en estos días y hay cientos de personas que han denunciado ser engañadas tanto por redes sociales como por teléfono, en donde personas que se hacen pasar por operadores de bancos o empresas les piden sus datos, para después robarles dinero de su cuenta o usarlos para pedir créditos.

Se trata en la mayoría de los casos de personas con bajos ingresos, como fue el caso de Alberto Contreras, quien trabaja como preceptor y periodista en la localidad bonaerense de Hudson y explicó en diálogo con Crónica cómo fue engañado mediante un supuesto «premio de 15.000 pesos y un celular», que se trataba en realidad de una trampa para «sacar un crédito personal de 200.000 mil pesos» a través de su home banking.

«El domingo 13 de septiembre ellos me llamaron diciéndome que yo gané un premio de 15.000 pesos y que me gané un celular, diciendo que eran de la empresa Samsung. Me hicieron ir al cajero para que me fije si me habían depositado, pero me pidieron antes la clave del home banking. A los 10 minutos me depositaron 7.000 pesos y me dijeron que esperara que se iba a acreditar toda la plata«, explicó Alberto.

Sin embargo, luego comenzó a sospechar sobre esta situación cuando le pidieron el recibo de sueldo, por lo cual se dirigió al día siguiente al banco, en donde le dijeron que «habían pedido un adelanto en el sueldo, que eran los 7.000 pesos«, y a su nombre enviaron «la solicitud para un préstamo de 200.000 pesos, a pagar en 72 cuotas por seis años».

«Me dijeron que vaya a la comisaría a hacer la denuncia. Me hicieron llenar cuatro formularios en el banco, me bloquearon todo y me fui. Un policía me comentó vos sos el primer caso que no te estafaron, acá tenemos 30 casos por día de estafas«, señaló Alberto. Contreras es un periodista de gran trayectoria en el ambiente radial y creador y administrador de un grupo de WhatsApp con más de 200 periodistas de todo el continente.

Una situación de estafa distinta a través del home banking fue la que vivió Carina Cabrera, una empleada municipal de la ciudad de Berazategui, que comenzó con su calvario una semana atrás, luego de llevar adelante un reclamo por Instagram a la cuenta del Banco Provincia, para reclamar por la devolución del dinero de una compra cancelada.

«A los 10 minutos de escribir a la cuenta oficial del banco me llega el mensaje de otra que supuestamente también pertenecía a ellos. Me pidieron mi celular y después mi usuario y contraseña de home banking. Me dijeron que no haga nada por una hora que me iban a solucionar el problema y cuando reviso mi cuenta me habían sacado 10.000 pesos, que son dos tercios de mi sueldo entero«, detalló Carina a Crónica.

La trabajadora municipal señaló que llamó al banco para notificar lo que le había sucedido y que la solución que le brindaron fue «tener clausurado el home banking hasta el 21 de octubre», mientras que lamenta haber perdido casi todo su dinero mensual cuando tiene que «darles de comer» a sus hijos.

La experiencia de Carina se suma a otros cientos de denuncias de usuarios a través de redes sociales, uno de los lugares en donde se manejan con más impunidad estos grupos delictivos, lo que llevó al Banco Galicia a cerrar su Instagram «de forma temporal».

Una mezcla de desazón e impotencia es lo que manifiestan tanto Alberto como Carina, quienes cayeron engañados por estas redes, que buscan personas que en la mayoría de los casos cuentan con bajos ingresos, y les sacan hasta lo que no tienen.