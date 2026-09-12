Nota Leída 16

| Provinciales | 12/09/2026 |

Alerta vial en Catamarca: lluvias, intensa neblina y nevisca condicionan el tránsito en las rutas provinciales

La Dirección de Vialidad Provincial emitió un reporte de transitabilidad de los principales corredores viales. El fuerte frente frío genera reducción extrema de visibilidad en las zonas de alta montaña, afectando de manera directa al departamento Belén y los accesos a la Puna.

El temporal de frío, viento e inestabilidad que afecta al Noroeste Argentino generó severas complicaciones para la circulación vehicular en el territorio catamarqueño. La Dirección de Vialidad Provincial emitió un informe técnico de transitabilidad, solicitando a los conductores extremar los cuidados debido a la presencia de precipitaciones, bancos de niebla densos y acumulación de nevisca en las zonas de mayor altitud.

De acuerdo con el relevamiento oficial del organismo provincial, la situación en los principales trazados viales e interiores se estructura de la siguiente manera:

Reporte detallado por rutas y cuestas

Departamento Belén: Las rutas y caminos internos que interconectan a las distintas localidades del departamento se encuentran transitables, pero bajo la estricta recomendación de conducir con precaución por la persistente baja visibilidad que afecta a diversos sectores debido a neblinas bajas y lloviznas.

Ruta Provincial N° 43 (Acceso a Antofagasta de la Sierra): El tramo que conduce hacia la Puna catamarqueña se mantiene habilitado, pero se debe circular con sumo cuidado ante la vigencia de fuertes ráfagas de viento del sector oeste, las cuales pueden provocar desestabilización en vehículos de mediano y gran porte.

Ruta Provincial N° 42 (Tramo El Portezuelo – Tintigasta): Es uno de los sectores más comprometidos. La circulación está permitida pero condicionada por un escenario climático severo que incluye intensa neblina, lluvia constante y caída de nevisca (agua-nieve), provocando una drástica reducción de la visibilidad.

Cuesta de Los Ángeles: Transitable por el momento. El personal de Vialidad Provincial concretó una inspección preventiva de rutina sobre las banquinas y laderas para asegurar que no existan desprendimientos de roca. Se registran lluvias persistentes y densos bancos de niebla.

Cuesta El Portezuelo: Habilitada con precaución. Presenta calzada resbaladiza por lluvia y visibilidad reducida por el ingreso de nubes bajas.

Recomendaciones generales de seguridad

Ante estas contingencias climáticas extremas que modifican la adherencia del asfalto y de las calzadas de tierra, el organismo de vialidad recuerda la obligatoriedad de:

Reducir significativamente la velocidad de marcha habitual.

Mantener una distancia prudencial y ampliada entre vehículos para evitar colisiones por frenados bruscos.

Encender las luces bajas y faros antiniebla, evitando de manera tajante el uso de luces altas que encandilan en la niebla.

Respetar rigurosamente la señalización vial de carácter preventivo y las indicaciones de los operarios de los campamentos viales.

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