Nota Leída 205

| Locales | 07/10/2026 |

Alianza estratégica: futuros profesionales del IES Belén capacitarán en seguridad alimentaria al personal de comedores municipales

A través de un convenio con la Municipalidad de la Ciudad de Belén, estudiantes de la Tecnicatura en Tecnología de los Alimentos dictarán talleres obligatorios sobre Buenas Prácticas de Manufactura.

BELÉN — En un paso trascendental que fusiona la educación superior técnica con el servicio y la asistencia social comunitaria, se formalizó un importante convenio de cooperación institucional entre el Instituto de Estudios Superior Belén (IES Belén) y la Municipalidad de la Ciudad de Belén. El acuerdo interinstitucional permitirá que los estudiantes avanzados de la región vuelquen sus conocimientos específicos directamente en beneficio de la salud pública local.

La iniciativa se encuentra estructurada formalmente en el marco del espacio curricular denominado "Prácticas en Unidades Productivas", el cual está coordinado de manera pedagógica por la Licenciada Carla Chaile. A través de esta cátedra clave de la Tecnicatura Superior en Tecnología de los Alimentos, los futuros profesionales del departamento asumirán la responsabilidad técnica de diseñar e impartir capacitaciones de carácter obligatorio.

Foco en las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)

El núcleo formativo de las jornadas estará centrado de manera específica en las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Estas normas y procedimientos de higiene resultan indispensables para asegurar la inocuidad en la cadena de elaboración, manipulación, almacenamiento y distribución de insumos alimenticios de consumo humano generalizado.

Los talleres de formación e instrucción técnica estarán estrictamente destinados de forma unificada a:

• Comedores comunitarios: Personal operativo encargado de la elaboración diaria de raciones alimentarias.

• Puntos de Encuentro Infantil (PEIS): Agentes encargados de la asistencia alimentaria de la primera infancia en los diferentes barrios.

Ambos sectores sociocomunitarios operan bajo la órbita de dependencia directa de la Secretaría de Desarrollo Social de la comuna de Belén, conducida por la gestión del intendente Dr. Cristian Yapura.

Compromiso con la salud alimentaria regional

Desde los equipos directivos del IES Belén ponderaron el fuerte impacto del convenio firmado, destacando que las prácticas profesionales no deben quedar encapsuladas en las aulas. «Con este acuerdo, reafirmamos de manera sólida nuestro compromiso institucional de formar profesionales altamente calificados, aportando de manera simultánea valor técnico genuino y herramientas esenciales para resguardar la salud alimentaria de toda nuestra región», recalcaron las autoridades académicas.

La puesta en marcha de los primeros módulos formativos se coordinará en las próximas semanas de forma articulada con los encargados de cada centro de cuidado infantil, permitiendo una paulatina jerarquización de los servicios alimentarios estatales de la cabecera departamental.

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