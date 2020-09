Anses Belén reanuda la atención al público

Graciela Moreno quien está a cargo de la Anses Suc. Belén, dio a conocer que a partir de mañana miércoles, la ANSES reanuda o retoma nuevamente la modalidad de atención al público, recordando que los que deben asistir en primer lugar serían los que ya tienen turno y no van a tener problemas al pasar por los ingresos hacia la ciudad de Belén, de todas maneras ANSES va a mandar un listado de la gente que tiene los turnos a los puestos de ingreso a Belén para que nadie tenga problemas.









“Hablando con integrantes del COE me informaban que la gente tanto de Tinogasta, Londres, Andalgalá, Norte Chico y Grande, van a poder pasar mientras tengan turno para ir a la ANSES, la gente que no tiene turno, no los van a dejar pasar y obviamente nosotros tampoco vamos a poder recibir a esta gente”. Señaló.