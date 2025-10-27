Nota Leída 512

27/10/2025

Antofagasta de la Sierra tiene nueva senadora: Marisol Soriano se impuso en las urnas

| Regionales |

Soriano, quien se desempeña actualmente como Secretaria de Ambiente, logró imponerse sobre los ex intendentes Carlos Fabián, Julio Taritolay y Luis Rodríguez, sumando así una nueva banca al oficialismo provincial.

Tras conocerse los resultados, la flamante senadora electa expresó su agradecimiento a la comunidad:

“Hoy los vecinos de Antofagasta se expresaron en total libertad. Fue una jornada sin problemas y con participación responsable. Agradezco a todos y cada uno de los vecinos que nos acompañaron, dejando de lado las ideologías políticas. Por ellos me comprometo a seguir trabajando incansablemente por cada uno de los antofagasteños”.

La elección reafirma el respaldo de la comunidad al proyecto político encabezado por el intendente Cusipuma y consolida la representación del Frente Renovador en la Cámara de Senadores de la provincia.