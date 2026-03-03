Nota Leída 10

03/03/2026

Argentina se mete en el conflicto bélico en Medio Oriente: acusó a Irán de ser «el país más terrorista y malvado del mundo»

El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, lanzó una de las definiciones más contundentes desde que se intensificaron los ataques en Medio Oriente: calificó a Irán como “el Estado más terrorista y malvado que existe en el mundo”. La afirmación se dio en el marco de una entrevista radial en la que el diplomático describió la situación que atraviesa Israel bajo los bombardeos y vinculó directamente al régimen iraní con el terrorismo internacional.

Wahnish sostuvo que el conflicto no puede analizarse únicamente en términos militares, sino también ideológicos. “Nosotros pensamos con una lógica occidental donde la vida y la libertad están por encima de todo. Cuando intentás dialogar con alguien que pone la muerte por encima de la vida, el diálogo se vuelve casi imposible”, afirmó.

En ese sentido, recordó consignas históricas atribuidas a sectores del régimen iraní como “muerte al gran Satán” —en referencia a Estados Unidos— y “muerte al pequeño Satán”, en alusión a Israel. El embajador también mencionó que el Poder Judicial argentino señaló a la República Islámica de Irán como responsable del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina en 1994, que dejó 85 muertos en Buenos Aires.

Al comparar la magnitud de los ataques actuales, aseguró que los misiles lanzados en esta escalada contienen una carga explosiva varias veces superior a la utilizada en aquel atentado. Wahnish interpretó que el régimen de Teherán busca desestabilizar a toda la región y generar terror más allá de Israel.

Según su análisis, la ofensiva iraní provocó un reacomodamiento geopolítico que hoy alinea a países que hasta hace poco mantenían tensiones con Israel. Sus declaraciones se producen en un contexto de máxima tensión en Medio Oriente y reflejan la postura firme del diplomático argentino frente al rol que atribuye a Irán en el conflicto actual y en antecedentes vinculados al terrorismo internacional.