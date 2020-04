Bancarios piden claridad al informar fechas de pagos

En el inicio de la semana, fueron pocas las personas que concurrieron a cobrar a las entidades bancarias. Una buena en tiempos de cuarentena. Sin embargo, desde la Bancaria piden claridad a la hora de informar fechas de pagos.

El secretario general de la Asociación Bancaria de Catamarca, Marcelo González, pidió claridad a la hora de dar a conocer el cronograma de pagos y que las fechas sean comunicadas con tiempo así se toman los recaudos necesarios.

“Han desorientado tanto que no sé quién puede tener idea, se va a abrir sin dudas, pero por favor, con tiempo determinen el cronograma y que sea claro porque si no después va a ser motivo de críticas a los empleados y al gremio, por favor transmitir con tiempo, porque si no lamentablemente volveremos a tener otra imagen como la del viernes que son muy desagradables”, manifestó González.

El gerente del Banco Nación, sucursal Valle Viejo, Víctor Ríos, aclaró que -hasta el miércoles- solo se pagará por ventanilla a jubilados y pensionados.