Belén busca la forma de afrontar las semanas críticas del Covid-19

El Intendente de Belén Daniel Ríos se reunió esta mañana con integrantes del COE Belén, donde en conferencia manifestó que desde el municipio se dispuso a colaborar y esta ves con una carpa gigante que se armará en el Hospital Zonal Belén, de acuerdo a lo que especifiquen la gente del Hospital.

Además adelantó: » En el Club Policial ubicado en Barrio el Bajo se tiene pensado en dotar de 100 camas aproximadamente, vamos a mover las camas que tengamos en nuestros albergues, el albergue de Olmos y vamos a pedir colaboración a otras Instituciones como la Liga y Otros Clubes que tienen, la idea es tener otro lugar disponible por una futura eventualidad”.

“Vamos a dar soluciones planteadas por el jefe de Policía como es la culminación inmediata del resto de los calabozos, porque él lo ha manifestado y que quede bien claro y nosotros vamos a acompañar a la policía con un decreto donde quede establecido que hay tolerancia cero a las personas que se movilicen en horarios que no corresponde, son directivas que emanan de la provincia y de nación es achicar el horario de movimiento de la gente, porque ahora el tema que nos compete y más nos preocupa es el movimiento de gente durante todo el día en la ciudad de Belén y he tenido la oportunidad de constatar en forma personal que en supermercados hay padres que todavía se movilizan con los niños cuando eso no debe suceder, pedimos la máxima colaboración en esta semana y la semana que viene que consideramos van a ser semanas críticas, de obedecer o sino tendrán que quedar arrestados”.

En su parte final de conferencia el intendente belicho manifestó: “Solo pedirle a la sociedad que seamos responsables, que nos cuidemos , que esto que estamos haciendo , más allá que parezca algo muy difícil , muy duro, lo hacemos pura y exclusivamente para cuidar la salud de toda la gente de Belén, hoy más que nunca vamos a ser egoístas y se van a tomar las medidas que se consideren necesarias, porque hay muchísima gente que todavía no toma conciencia, se sigue movilizando, cuando debería estar en la casa como lo establece el decreto de Necesidad y Urgencia a Nivel nacional”.