Belén: Irregularidades en el Hogar de Ancianos

Uno de los internos asegura que se pierden pertenencias de los abuelos y se quejó de la atención que reciben.

Ricardo Alvarado Cueva es uno de los internos del Hogar de Ancianos Presbítero Ramón Rosa Olmos de la ciudad de Belén y asegura que el lugar tiene serias irregularidades, y además denuncia que los abuelos allí alojados están en estado de abandono.

También cuestionó a las autoridades provinciales, de las cuales depende este lugar, en especial el área encargada, porque no realiza controles en estos internados.

“Hay poco control, tienen pocas visitas por parte de la jefatura; acá está la señora Pandolfi (funcionaria de Desarrollo Social), ni la conozco. Hace 4 años que estoy y ella no fue nunca. A estos lugares en donde se atiende a los abuelos nadie los controla y ahí suceden los abusos, y los abusos ya vienen hace rato; es la tierrita que guardamos bajo la alfombra, no se nota, y como los abuelitos son discapacitados… pero no todos lo son; nosotros no nos chupamos el dedo ni tomamos mamadera, yo me doy cuenta de las cosas”, sentenció.

Según Cueva, los abuelos sufrieron el robo de algunas de sus pertenencias, como ropas, herramientas, e incluso dinero en efectivo. “En noviembre, cuando volví de visitar a mi familia en Tucumán, me di cuenta de que me habían robado el ventilador que había comprado para pasar los días de calor. Pregunté y nadie sabía nada; también desaparecieron cosas de otros abuelos”, aseguró.

“Me contaba una de las empleadas que no solamente se robaron mi ventilador, también sillas, mesas, un fuentón donde se bañaba Albertito, uno de los internos, ollas y no las han devuelto. Todo eso estaba escondido, nadie sabía nada. Están saqueando las cosas de la institución y le manipulan la plata de los abuelos”, cuestionó.

Abandono

Con respecto a la atención a los adultos mayores que residen en el lugar, Alvarado Cueva sostiene que están abandonados y dijo que su directora, Belinda Pereyra, manifestó que ella no se iba a hacer cargo de los abuelos que estén enfermos, que quienes estén en condiciones deben buscar la forma de asistir a algún médico.

“Hay más abuelos solos y discapacitados que en condiciones de hacerse atender. Entonces, si ella dice que no se hace cargo de nada, ¿quién los atiende? Somos solamente 15 y 5 se han muerto, aparentemente por abandono. Y por eso tiene una demanda de mi parte la señorita Pereyra en los tribunales. Primero por las pérdidas de las cosas y después por lo que está pasando, por lo que ha dicho. El fiscal tiene que investigar esas muertes”, reclamó.

En su largo relato, Cueva manifestó que el fallecimiento de dos de los cinco que murieron fue por anemia y por tuberculosis. “¿Una anemia y una tuberculosis hoy en día es para que se muera? Yo creo que cualquiera se puede dar cuenta que son enfermedades que se pueden controlar, se pueden hacer análisis y tratar”, opinó.

«Si esto no es abandono no sé qué es. Si la directora dice: ‘Yo no me hago cargo de esto’, o de que se pierdan las cosas. Nos dijo que en enero y febrero no iba a haber presupuesto, y esto viene de allá, o sea tirándole la pelotita a la jefatura y que la jefatura no había mandado nada. Nos miente, nos engaña a un grupo de abuelos”, se quejó.

Además hizo hincapié en la denuncia presentada en los tribunales de Belén. “El fiscal tiene que investigar qué pasó con esa gente que se ha muerto y por qué ella dice que no se hace cargo de los enfermos y al no hacerse cargo para qué está. Ha habido enfermos oncológicos, por más que le queden días, allá no hay cómo atender ese tipo de enfermos, que mueran con dignidad, que al menos los atiendan bien”, reclamó.

Alvarado Cueva expresó tener miedo de que tomen represalias contra él por haber realizado las denuncias, por lo que prefiere no comer en el lugar y dejar su motocicleta y bicicleta guardadas en otro lugar. Asimismo comentó que se realizan controles a quienes asisten como visitantes al lugar, “pero el problema lo tienen adentro del Hogar”, aseguró.

Pedidos

Según este interno del hogar, se hicieron diferentes pedidos para que se revise esta situación al ministro de Desarrollo Social, Marcelo Rivera, y a organismos municipales de Belén, inclusive al secretario del intendente Daniel Ríos y al senador departamental Solá Jais, pero hasta ahora no hubo repuestas favorables.