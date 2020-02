Buscan concretar una mesa de diálogo por el acueducto

Habría coincidencia en permitir la actividad minera y en el cuidado del recurso hídrico del río Los Patos.

Luego de la manifestación que se realizó a favor de la minería en la villa de Antofagasta, los dos sectores en pugna intentarán concertar una mesa de diálogo en la que intervenga el juez de Minas Guillermo Cerda y autoridades del Ministerio de Minería para tratar de llegar a un acuerdo sóbre cómo deberá ser la extracción de agua del río Los Patos. Es decir trabajarán sobre dos coincidencias: permitir la extracción de litio y con ello la actividad minera, pero cuidar el recurso hídrico, tras la experiencia de la vega del río Trapiche que se secó.

Tras la manifestación que se realizó el jueves último a favor de la minería en la plaza de la villa de Antofagasta se produjo una reunión con referentes de la comunidad Atacameños del Altiplano y vecinos que se oponen al acueducto en el Río Los Patos.

Según trascendió, un grupo de cinco o seis personas que se oponen al acueducto intentaban impedir la marcha y a partir de allí se produjo un intercambio que luego derivó en una reunión.

Luego del encuentro hubo distintas evaluaciones, algunos más optimistas y otros menos. Rafael Alancay, trabajador minero, referente en el grupo que se manifestó a favor de la minería expresó: «Estuvimos dialogando se intentó llegar a un acuerdo, todavía no se pudo llegar a algo definitivo, pero sí hay voluntad para una reunión en una mesa de diálogo».

Ahora habrá que esperar la respuesta del cacique Román Guitián, quien no estuvo presente, y es quien inició la presentación judicial y administrativa por la que se pide la suspensión del acueducto del Río Los Patos.

En principio, la coincidencia de ambos grupos es que no se oponen a la minería porque se necesitan fuentes de trabajo, aunque en el corte de la ruta provincial Nº 43 hubo expresiones en contra de la actividad. Y la otra coincidencia es que será necesario cuidar el recurso hídrico.

En este sentido, Alfredo Morales, vecino de Antofagasta de la Sierra volvió a ratificar que no se opone a la minería, pero quiere que la empresa Livent proponga otra estrategia para la reutilización del agua. En su opinión, Morales consideró que no hubo ningún principio de acuerdo, pero no lo descartó.

«Nosotros tenemos una postura firme de que no nos saquen el agua del río Los Patos, y esto no es de ahora, venimos peleando desde hace mucho tiempo, ellos quieren convencernos de que podemos hablar», sostuvo y recordó que los que viven allí vieron cómo se secó la vega del río Trapiche.

Según trascendió el Ministerio de Minería está dispuesto a lograr el diálogo de los dos sectores y a mediar en el encuentro.