Nota Leída 89

| La Región | 20/10/2026 |

PRODUCCIÓN Y CAPACITACIÓN

Capacitación en territorio: dictarán talleres prácticos de injertación en vid y frutales en San Fernando y Puerta de Corral Quemado

Con el respaldo del INTA y las áreas de producción locales, destacados especialistas brindarán herramientas técnicas directamente en las fincas para potenciar el desarrollo agrícola del norte de Belén.

SAN FERNANDO – Con el objetivo de fortalecer los conocimientos técnicos de los productores locales y optimizar el rendimiento de los cultivos característicos de la región, se anunció el desarrollo de una importante Jornada Práctica de Injertación en Vid y otros Frutales. Los talleres, diseñados bajo una modalidad netamente práctica en el terreno, se llevarán a cabo este miércoles 21 de octubre de 2026 en distintas fincas productivas de San Fernando y Puerta de Corral Quemado.

La propuesta busca acercar herramientas clave para mejorar la sanidad, variedad y productividad de las plantaciones de la zona mediante técnicas de injerto explicadas paso a paso. El itinerario formativo se dividirá en dos turnos para facilitar el acceso de las comunidades rurales del departamento Belén:

• En San Fernando (Turno Mañana): Las actividades se concentrarán de 9:30 a 12:00 horas en la Finca Hermanos Rodríguez, ubicada en el sector de La Banda, barrio El Molino.

• En Puerta de Corral Quemado (Turno Tarde): El taller se trasladará de 15:00 a 18:00 horas a la Finca El Rincón (propiedad del Sr. Carlos Díaz) y a la finca del Sr. Carlos Aibar.

El cuerpo de disertantes estará integrado por profesionales de destacada trayectoria en la región andina, entre ellos el Enólogo Héctor Javier Oviedo (AER INTA Tinogasta), el Ingeniero Agrónomo Aristóbulo Rizo (AER INTA Tinogasta), el Ingeniero Agrónomo Gabriel Muñoz (CDV Tinogasta) y el Ingeniero Agrónomo Jorge Aibar (Dirección Provincial de Extensión Rural).

La organización del evento se realiza de manera conjunta entre la Municipalidad de San Fernando a través de su Dirección de Producción, el Centro de Desarrollo Vitícola (CDV) Tinogasta, la Agencia de Extensión Rural (AER) INTA Tinogasta–Belén y la Dirección Provincial de Extensión. La invitación es abierta y gratuita para todos los productores, estudiantes de escuelas agrotécnicas y vecinos interesados en potenciar el manejo de sus frutales familiares o comerciales.

TEMAS:

COMPARTIR NOTA