Nota Leída 156

| Provinciales | 18/09/2026 |

Capital Catamarca: restringen el tránsito en la Ruta 38 por obras en el acceso sur

Vialidad Nacional realiza trabajos de reconstrucción de calzada a la altura de la rotonda de la avenida Bicentenario. La circulación estará reducida a media calzada hasta la tarde.

Circular con paciencia y extrema cautela por el sector sur de la Capital provincial. Vialidad Nacional informó que durante toda la jornada de este viernes se llevan a cabo tareas de optimización vial sobre la Ruta Nacional 38, lo que genera demoras e interrupciones parciales en el flujo vehicular.

Los operarios y equipos pesados se encuentran concentrados en el kilómetro 575, en el acceso sur a la rotonda que conecta con la avenida Bicentenario, justo frente a la estación de servicios YPF de La Viñita.

Según el reporte oficial, las actividades comenzaron a primera hora con el fresado de los sectores que presentaban ondulaciones y deformaciones en el asfalto. Posteriormente, las cuadrillas continuarán con las labores de reconstrucción asfáltica para devolverle la regularidad a la calzada.

Circulación a media calzada

Debido a la magnitud del despliegue técnico, el tránsito vehicular permanece restringido a media calzada en ambos carriles. Por este motivo, desde el 11º Distrito de Vialidad Nacional solicitaron formalmente a los usuarios de este corredor:

Disminuir drásticamente la velocidad habitual de marcha al aproximarse a la zona.

Respetar de forma estricta la cartelería preventiva de obra.

Acatar las indicaciones de los banderilleros apostados en el lugar para coordinar el paso alternado de los rodados.

Se estima que la intervención del personal vial y el uso de maquinaria pesada se prolongará hasta las últimas horas de la tarde, momento en el cual se prevé que la circulación quede totalmente normalizada y liberada.

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