Choque en Belén: » Indignación por el accionar de la policía»

Sobre el accidente producido este sábado pasado en calle San Martín al 900 en la ciudad de Belén donde un sujeto de nombre Villagra Javier (27), atropelló y abandonó a dos personas que se trasladaban en una motocicleta mantuvimos diálogo con Mirta Reyes quien sufrió graves lesiones y nos comentaba lo siguiente:

Yo soy la madre de Matías Suárez (21), quien me llevaba en la moto, nosotros íbamos con el guiñe puesto para doblar hacia la izquierda, como se ve en el video y de repente siento una explosión, un estruendo, veo algo color rojo y quedo inconsciente, luego de unos minutos recobré el conocimiento veía mucha gente que se acercó y puedo escuchar a mi hijo que gritaba «mamá-mamá, ayuden a mi mamá»[…] el auto no se detuvo en ningún momento.



Mientras personas llamaban a la ambulancia, mis hijos se fueron en otra moto a tratar de alcanzarlo pero recorrieron como 400 metros y ya el auto había desaparecido.

Después llegó la ambulancia, me llevaron al hospital, donde me internaron, y constataron golpes en mis pies, raspaduras hasta la altura de la rodilla izquierda, golpes en la boca, y brazos, tengo fracturado el Hallux (dedo grueso del pie) derecho, también tengo golpes en la cabeza, me hicieron una tomografía, la tendré para mañana (por hoy), de la tomografía traumatólogos dieron un informe de lo que se observaba a los médicos clínicos para que me medicaran por que aparecen gotitas de sangre en la parte izquierda de mi cabeza, también tengo un coagulo debajo del ojo derecho…

Me siento indignada porque en las novedades que brindó la policía a los medios, sólo hablan de mi hijo, en ningún momento hablan que estaba yo también y que este sujeto casi me mata, ¡¡»NO PUEDO CAMINAR»!!, en el hospital me dieron el alta al mediodía de este domingo y tuve que irme en taxi hasta la comisaría a realizar la denuncia correspondiente, ya que según ellos era yo la que tenia que hacer la denuncia personalmente por eso no fueron a tomarme declaraciones en el hospital después del choque, a mi hijo que fue en el momento a realizar la denuncia no le tomaron.

Gracias a Dios hoy puedo estar brindando estos detalles, el sujeto del auto escapó pensando que me había matado y se fue a Londres a sacarle ahí el ploteo del auto, otra cosa la cámara que logró filmar el choque no es de la municipalidad ni de la policía, es de un local comercial que esta en esa esquina.

Lo peor de todo es que hoy (por ayer) al sinvergüenza este lo dejaron libre, y lo sé por la madre porque ella misma fue al hospital a decirme que ella hoy se iba a ciudad capital con su hijo, mientras que antes fue a llorarme que no haga la denuncia, y hasta me salió que ella puso un abogado que yo tengo que pagarle daños materiales porque no tenia seguro ni casco.

Con todo esto que me pasó sea como sea yo voy a salir a la calle haciendo marchas pidiendo justicia, no puede ser que porque seamos de escasos recursos ellos pueden hacer lo que quieren, es una burla lo que hizo ella al anticiparme el viaje con su hijo, voy a buscar ayuda de vecinos, amigos, hoy no mató pero si no hacemos nada en un futuro este sujeto puede llegar a hacer lo mismo y peor…

