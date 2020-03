Comunicado por parte de la Escuela EPET N° 2 de Belén

Desde la institución se dá a conocer información importante para alumnos de dicho establecimiento.

El equipo de conducción de la E.P.E.T. N°2 Belén, atento a la emergencia sanitaria que afecta al país y al mundo, debido a la medida de cuarentena establecida por las autoridades nacionales, provinciales y municipales informa a los señores docentes de esta comunidad educativa que:

Las propuestas y/o actividades pedagógicas de cada espacio curricular que tengan a su cargo, deberán enviar vía Whatsapp al preceptor de sus respectivos cursos hasta el día viernes 20 del corriente, quienes bajarán las mismas por intermedio del grupo correspondiente a los señores padres y/o alumnos de manera operativa por la vía establecida (Whatsapp), que se dispone para evitar toda clase de reunión, convocar grupos de alumnos, etc., dinamizando que las actividades lleguen a los jóvenes en esta etapa tan particular y preocupante que nos afecta y nos compromete a todos. Queda establecido claramente que no se trata de dejar para sacar fotocopias, toda actividad es vía digital evitando toda clase de contacto.

A los señores padres se los insta a redoblar el esfuerzo en el compromiso de que sus realicen las actividades que envíen los docentes, a mantener la calma ante las problemáticas que nos afectan, acatando las medidas dispuestas por las autoridades sanitarias competentes, preservar la salud de sus hijos y cooperar a la salud de la población en general.

Solicita a los alumnos, docentes, padres y comunidad en general a tomar conciencia y los recaudos conducentes para evitar la propagación de las enfermedades. Apela al cuidado responsable y solidaridad de todos”. Este comunicado está rubricado por el Prof. Oscar Leguizamón, Director de la E.P.E.T N°2 Belén.

