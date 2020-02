Conceden suspención de juicio a acusado de violencia

Los hechos ocurrieron hace dos años, en Antofagasta de la Sierra. La denunciante pidió que se le otorgue el beneficio.

La Cámara Penal de Segunda Nominación resolvió ayer conceder la suspensión de juicio a prueba a un hombre acusado por violencia de género, con la condición de que se someta a severas medidas de control y tratamiento psicológico.

Los hechos violentos ocurrieron en el año 2017 en Antofagasta de la Sierra.

La víctima, una mujer con quien tiene un hijo en común, radicó la denuncia penal y poco después el hombre quedó detenido.

El abogado defensor, Francisco Allocco, indicó que ayer durante la audiencia, los integrantes del Tribunal compuesto por los jueces Luis Guillamondegui, Jorge Álvarez Morales y subrogante Rodrigo Morabito, consultaron a la víctima si estaba de acuerdo con que se le otorgue el beneficio a su expareja, y ella manifestó su consentimiento.

Se conoció que si bien el fiscal Gustavo Bergesio en un primer momento estuvo en contra del pedido, finalmente y en coincidencia con el Tribunal accedió a la solicitud de la defensa.

Por su parte, Allocco consideró que se trata de «un logro importante, ya que la Corte cuenta con una gran cantidad de jurisprudencia en contra de otorgar la probation en casos de violencia», y, al mismo tiempo, tanto los jueces como el representante del ministerio público fiscal se pronunciaron «con inteligencia y razonablemente considerando más que nada que se trata de personas con dilatada experiencia en la Justicia».

«Esta defensa realizó el pedido y la mujer, al ser consultada por los letrados, aseguró que no quería que continúe la causa, ya que el hombre no había vuelto a molestarla y no quería perjudicarlo».

De esta manera la conducta del acusado será observada por el término de dos años y de no incurrir en nuevos delitos, la causa sería archivada. De contar con una nueva denuncia, su situación procesal se complicaría y sería inmediatamente detenido.

Antecedente

En las Cámara Penales y en la Corte de Justicia hay precedentes con relación a la violencia contra la mujer.

Esa violencia no precisamente debe ser física, ya que puede ser psicológica, económica o verbal.

En mayo de 2018 la Corte de Justicia hizo lugar a la querella para revocar una probation y fijar nueva fecha de debate.

Los jueces fundamentaron que fue “tal como lo exige el artículo 7 de la Convención de Belem Do Pará”.

En agosto de 2017, el juez Luis Mario Varela del Juzgado Correccional de Segunda Nominación negó el beneficio de la probation a un hombre que había amenazado a su pareja al considerar que el pedido era improcedente.

«Es violencia de género. No se puede prescindir del debate”, indicó en la sentencia.

Convención de Belem Do Pará

La Convención data de 1994 y en Argentina tiene rango constitucional desde 1996.

Esta Convención define la violencia contra las mujeres, establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y destaca a la violencia como una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

Fuente:elancasti