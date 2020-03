Controles en comercios de Belén

La Delegada de la Oficina de Defensa del Consumidor de la ciudad de Belén, Dra. Jesica Araya, en conferencia de prensa dio a conocer las tareas que están realizando de fiscalización y control de precios, a los fines de la adecuación de los comercios de Belén al Programa de Precios Máximos establecido por la Resolución 100/2020 de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación.

Araya en un principio decía lo siguiente: Nosotros hemos renovado el convenio con Defensa del Consumidor de la Provincia de Catamarca donde nos amplían las facultades que antes nosotros no poseíamos, la facultad por ejemplo de inspeccionar todos los comercios de nuestra ciudad de Belén, de todas maneras nosotros venimos trabajando desde hace varios años, no con el tema de inspecciones, sino a la recepción de denuncias por parte de consumidores y usuarios.

Lamentablemente en el contexto que están sufriendo este año, nos ha tomado de sorpresa, no hemos podido o no hemos tenido el tiempo de poder reorganizar nuestra área, ya que actualmente solamente contamos con este dos inspectores, gracias a Dios desde las otras áreas Dirección de Rentas nos ha brindado la posibilidad de contar con más personal en el día de la fecha, que están recorriendo todas las calles de nuestra Ciudad, realizando controles de precios en todos los comercios, en todos los supermercados, hemos recibido ya denuncias por los distintos medios de comunicación con los que contamos.

En semejante situación que todos estamos pasando es lamentable el sentido de la “viveza” por parte de los comerciantes que no tienen la solidaridad con la que debería contar en este momento tan triste que estamos pasando, hemos detectado subas de precios muy exorbitantes, la verdad que es muy triste darnos con esta noticia, cuando en realidad existe un marco normativo, al cual se deben ajustar todos los comerciantes, ya que desde Nación está establecido por disposición del Ministerio de Desarrollo Productivo y La Subsecretaría de Acciones para la Defensa de los Consumidores un listado de precios máximos a través de la resolución 100/2020, mediante la cual se expresa un padrón de productos, indicando marcas, cantidad y todo lo referido a cada uno de esos productos y cuál es el precio máximo que debe cobrar cada comerciante por esos productos. Este listado de precios está a disposición de todos los ciudadanos de Belén, en cada uno de los comercios, a través de nuestras páginas de Facebook, si nos requieren a través de mensajes también se los podemos enviar por WhatsApp ya que lo tenemos digitalizados.

“Lo que le pido a la comunidad de Belén es compromiso, porque si bien utilizan en las redes sociales para quejarse, criticar, por la subas de precios, pero nosotros hasta el momento, hemos recibido muy pocas denuncias y muy puntuales respecto a ciertos comercios, por eso yo creo que la gente debería dirigirse donde realmente corresponde, para que nosotros podamos tener conocimiento y actuar en consecuencia. De todas maneras vamos a llegar a todos los supermercados, farmacias, para hacer cumplir el listado de precios máximos que desde Nación nos piden, que controlemos y fiscalicemos para que cada uno de los comerciantes se ajuste a lo ya establecido”.

“Quiero advertirles a cada uno de los comerciantes que si no cumplen con esta normativa, las sanciones son multas que van desde los $ 500 a los 10 Millones de pesos, clausuras de los locales; si nosotros constatamos las infracciones en cada uno de estos comercios, lo mínimo que podemos hacer es un apercibimiento, para que ellos adecuen sus precios al listado de precios máximos”.

Si no cumplen con esta intimación en el plazo de 24 horas, como ya estamos notificando, nosotros vamos a proceder a clausurar y esto no es que lo estamos inventando nosotros, está establecido en una Ley Nacional a la cual estamos adheridos, que es la Ley de Abastecimiento N°20.680 en donde está estipulado cada una de las sanciones que se va aplicar a los comerciantes, a ello también sumado al hecho de que la especulación en los precios configura un delito penal. Por eso yo los invito a toda la comunidad de Belén, que por favor nos haga llegar las denuncias para que nosotros podamos actuar y a los comerciantes sobretodo que no jueguen con la necesidad de la gente, que se ajuste al listado de precios máximos.