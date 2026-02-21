Nota Leída 36

21/02/2026

Corral Quemado conmocionado por el caso de un joven que se encuentra en estado crítico, tras una supuesta discusión con su pareja

Un confuso episodio por el que un hombre de 30 años lucha por su vida en un sanatorio privado de ciudad capital es investigado por la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Belén desde el pasado lunes, cuando la hermana de la víctima denunció a la novia.

Fuentes policiales y judiciales informaron que el pasado 16 de febrero Érica Gómez se presentó en la comisaría local y denunció que su hermano, Brian Gustavo Gómez (30), se encuentra internado en estado crítico a raíz de un grave traumatismo. Según su declaración, la lesión habría sido provocada por la novia de la víctima, a quien identificó como Anita de los Ángeles Ramos (24).

Gómez relató a los investigadores que su hermano había concurrido, aparentemente en estado de ebriedad, a la casa de su novia, en el barrio La Lomita, sobre la avenida Vicente Saadi, en la localidad de Corral Quemado. Estando allí, supuestamente se habría caído desde el frente del domicilio a un pasillo lateral desde una altura de más de un metro y medio, resultando con una severa lesión en la cabeza. Debido a esto, ahora lucha por su vida en un sanatorio privado de esta capital, donde fue derivado de urgencias.

Tras la denuncia de la hermana de la víctima, la Justicia ordenó una serie de medidas, entre ellas, una inspección de la policía en el lugar del hecho, donde se hallaron diferentes elementos que tendrían vinculación con la causa que se investiga.

Según trascendió, los efectivos divisaron manchas, posiblemente de sangre, en el suelo de una vivienda lindante a la de la novia de Gómez. Además, encontraron una piedra de regulares dimensiones en la que también se advertían restos hemáticos. Estos elementos junto a otros incautados en la escena fueron secuestrados y serán analizados para determinar si efectivamente esas manchas rojas son de sangre humana, si dicha sangre pertenece a la víctima y cómo fue que llegó a la piedra y al suelo.

En cuanto a las circunstancias del hecho, la hermana de la víctima habría hecho referencia a una posible discusión entre Gómez y su pareja de apellido Ramos.

