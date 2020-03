Declaraciones por parte de la Directora del Área Programática N°11, Dra. Marianela Saracho

Luego de la reunión mantenida en la mañana de este día jueves, en la que participaron el Intendente Municipal Daniel Ríos, algunos Concejales, e integrantes del gabinete municipal, junto a la Directora del Área Programática N°11, Dra. Marianela Saracho, quien formuló las siguientes declaraciones: “Lo que estamos tratando es llevar tranquilidad, aclarar cuales son los puntos que tenemos certeza hasta ahora que son las normativas que parten desde el Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación, en la página del Ministerio de Salud uno puede encontrar el parte diario de lo que se va avanzando en torno al coronavirus y tenemos que tratar de mantenernos tranquilos, si alertas, con todas las medidas de prevención pero no con miedo, porque el miedo nos paraliza, no nos deja pensar correctamente y la única manera es basarnos en lo que ya sabemos y en las medidas que son realmente efectivas”.Señaló.

“En principio en el parte de ayer del Ministerio de Salud de la Nación lo que se notifica es que no tenemos casos autóctonos de coronavirus en la Argentina, si tenemos cerca de 20 caso que son importados, gente que ha viajado a países de circulación viral que han presentado el cuadro en algunas ciudades del país, en la CABA, provincia de Buenos Aires, en Chaco y otras provincias, está bien claro donde fueron los casos, nosotros en Catamarca no tenemos al día de hoy casos de coronavirus, si tenemos gente que ha viajado y que la medida preventiva que se toma desde el Ministerio es, persona que ha viajado a la zona de circulación viral debe permanecer 14 días en su domicilio, lo que hacemos desde salud durante esos 14 días nos comunicamos en forma diaria para ver si presentan algún síntoma, hacemos control de temperatura y demás, porque queremos saber si hay algo que nos alerte a comenzar con el protocolo, pero hasta ahora no ha sido, solo las medidas son preventivas”. Indicó.

En ese sentido agregó: “Los que deben cumplir con el protocolo es solo la persona que viaja si no tiene síntoma, el que tiene síntomas se convierte en un caso sospechoso y entonces ahí empieza todo el seguimiento del entorno, pero si no tiene síntomas solo es una actividad preventiva y solo la persona que ha viajado es la que queda en el domicilio.

Esas medidas son las que se toman en nuestro país en torno a la situación epidemiológica actual en estas enfermedades que son infecto contagiosas que, además son muy nuevas, el coronavirus el (COVID-19) fue notificado en China a finales del 2019, el 31 de diciembre, así que estamos hablando de muy poquito tiempo, entonces la situación epidemiológica de cada país es la que hace que se tomen las medidas adecuadas”.Aseguró.

Sobre si en Belén se está preparado para tratar a alguna persona que presente síntomas dijo: “Si, por supuesto y mañana desde el Ministerio nos reúnen a todos los jefes de áreas, nos piden que llevemos un Bioquímico, las Supervisoras de Enfermería para acordar distintas acciones, pero todas son de una manera preventiva porque hasta ahora no hemos tenido casos”.

Por último expresó:”Nosotros estuvimos con el Supervisor de las escuelas secundarias, ya acordamos tres reuniones en escuelas, son muchas escuelas para ir a dar las charlas, hoy está el Dr. Leiva de parte del Hospital dando un taller con la gente de la Cámara de Turismo quienes habían manifestado su preocupación ante esta situación, también vamos a tomar a las tres escuelas secundarias nos han pedido para concurrir y después planificaremos con la primarias, ayer hicimos en la escuela de Huaco, iremos haciendo todas pero lo más importante es llevar tranquilidad, desde los medios también siempre manejando información certera no con el miedo, no con lo que cada uno piense personalmente sino con lo que está demostrado, está escrito y para eso tenemos los partes diarios del Ministerio de Salud que se va actualizando día a día y que nos trae la tranquilidad de saber que es lo que pasa en todo el país”, concluyó.

Fuente:Belén-info.com