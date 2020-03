Defensa Civil Belén habilita un número de Whatsapp para emergencias

Desde la oficina de Defensa Civil Belén dan a conocer la habilitación de un número de whatsapp que servirá para el envío de pedidos de urgencia hacia la sociedad quienes deben tener claro el motivo del pedido, foto, dirección exacta (calle y numeración), entre calles y barrio. El operador devolverá un mensaje avisando la recepción del mismo y el número correspondiente de su pedido. EL NÚMERO ES: 3835534300 y se usará de acuerdo al siguiente protocolo.

A esta línea de whatsApp “solamente” podrán enviarse mensajes, audios y fotos referido a toda situación que genere riesgo o peligro en vía pública. Ej.: árboles, postes caídos o en riesgo, ramas, inundaciones, electrificaciones de postes, etc.



En caso de incendios y accidentes en procesos que estén siendo observados por algún vecino se aconseja llamar directamente a la línea: 101 (POLICÍA ), 103 (DEFENSA CIVIL), 100 (BOMBEROS), 107(EMERGENCIA MÉDICA)



De acuerdo a lo que la emergencia amerite.



Para una efectiva comunicación se sugiere: No enviar las llamadas “cadenas”, no debatir en esta línea ya que el encargado de responder el reclamo no contestará dichas actitudes.



La persona que esté utilizando indebidamente esta línea se le hará una advertencia, reservándose el administrador el derecho a bloquear a aquellas personas que no respeten el dicho protocolo.