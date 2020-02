Desde el Hogar de Ancianos de Belén aseguran que no existen problemas

Funcionarias del organismo provincial y del Hogar aseguran que los residentes reciben los cuidados necesarios.

Luego de la denuncia pública realizada por Ricardo Alvarado Cueva sobre supuestas irregularidades en el Hogar de Ancianos “Presbítero Ramón Rosa Olmos” de la ciudad de Belén, desde el Ministerio de Desarrollo Social salieron a desmentir y a aclarar los dichos del hombre.

Betina Pandolfi, a cargo de la Dirección de Adultos Mayores, aseguró que los internos tienen toda la atención necesaria y que el Hogar cuenta con proveeduría para alimentarlos en las cuatro comidas diarias.

“Eso de abandono no puede ser, tienen comida, la atención medica también, porque el Hogar está pegado al hospital de Belén; no sé cuál puede ser la mala atención. Lo de los alimentos también es mentira; ayer se estaban bajando los alimentos para el mes de febrero”, aseguró la funcionaria.

“No están ocurriendo esas cosas. Atención no les falta, alimento no les falta, ayer (por el miércoles) ya les enviamos los alimentos para el mes que viene; estamos pendientes de las necesidades que tengan. Lo hemos reinaugurado hace poco y le hicimos mejoras habitacionales, todo para ellos”, explicó.

En sintonía con Pandolfi, Belinda Pereyra, que está a cargo de este Hogar, manifestó que “tenemos enfermeros y cuidadores además del personal administrativo, bajo ningún punto de vista hay abandono. Los adultos tienen todas las atenciones, se les realizan todos los controles, que quedan archivados en carpetas, y somos rigurosos con eso porque los residentes normalmente tienen que seguir tratamientos. Nosotros acudimos al hospital más cercano, que es el de Belén, que está en conexión edilicia con el Hogar”.

Comentó que todos los servicios están funcionando correctamente y que los ancianos reciben las cuatro comidas habituales.

Este hogar tiene la particularidad de permitir a sus internos retirarse del lugar en horas de la mañana y regresar a la noche, pero, según Pereyra, Cueva en varias oportunidades no regresó. “Estamos preocupados porque este adulto (Cueva) solamente va a dormir a la institución, no sabemos si se alimenta, si toma sus remedios, pero justamente no sabemos por qué no cumple una normativa que dice que tiene un límite horario para regresar al Hogar y que las salidas tienen que ser autorizadas por un tutor”, manifestó.

Pandolfi también dijo que el polémico interno no avisa, no comunica, entra y sale, y que pasan días que no se sabe adónde se va. “Después dice que estaba en Tucumán visitando la familia, y si tiene familia se van a tener que hacer cargo de él”, advirtió la funcionaria.

La encargada del Hogar desconoce los motivos por los cuales Cueva decidió realizar estas denuncias ya que, según comentó, mantenía una buena relación con él.

“Vamos a analizar bien las necesidades de este residente, que está gozando de todos los beneficios que le brinda el Hogar, pero tiene familia, entonces no sabemos si quiere volver con su familia porque viaja constantemente a Tucumán; puede ser una necesidad de él, la desconocemos. Estamos respetando los tiempos de este adulto, que no quiere hablar conmigo a pesar de mis intentos de hacerlo” reconoció Pereyra.

Visitas En sus denuncias, Cueva se refirió a la falta de control por parte de los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social en los hogares de ancianos.

Pandolfí recordó que cuando se realizaron las visitas a este Hogar, él no se encontraba porque había salido del lugar.

“No tenemos problemas en ningún hogar de la provincia y ahora aparece este señor, que parece que no le cayó bien la encargada, y salió a hacer los conflictos afuera en vez de hablar con uno”, cuestionó.

Tuberculosis

Con respecto a la supuesta muerte por tuberculosis, Pandolfi descartó que haya sucedido tal cosa. “¿Tuberculosis? En estos tiempos ya no hay tuberculosis. Y con lo de la anemia, el señor tuvo un malentendido; una señora ingresó enferma al Hogar y luego la familia se hizo cargo hasta que falleció, ella tenía anemia pero por un problema de salud que ya venía arrastrando, no es porque se haya enfermado en el Hogar. Ella ya ingresó enferma con un cuadro muy crítico”, aclaró.

Según lo expresado por la funcionaria, se trataría de una persona conflictiva que ya había estado residiendo en el Hogar de Ancianos de Tinogasta, donde habría generado conflictos similares.

Cabe recordar que, en la denuncia, Cueva sostenía que los residentes de dicho Hogar estaban abandonados y no recibían ninguna atención.

