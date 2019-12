Echaron a un comisario de la policía de Catamarca

Se trata del comisario mayor José Agustín Robledo, quien fue sumariado por convocar a una sublevación policial.

El comisario mayor José Agustín Robledo fue echado de la fuerza tras 27 años de servicio en la Policía de la Provincia. El jerarca policial fue sumariado luego de que a través de las redes sociales convocara a una sublevación de los efectivos en contra de las autoridades de la jefatura y la secretaría de Seguridad.

Robledo, quien es esposo de la también comisario Nélida Leguizamón, que había denunciado el pago de doble seguros, cuya causa se encuentra en el Juzgado de Control de Garantías con pedido de archivo, se convirtió en el segundo funcionario que es dado de baja de la fuerza por mal desempeño.

Cabe recordar el caso del comisario mayor Héctor Daniel Nieto, quien fue echado de la Policía luego de que una investigación sumaria determinara su responsabilidad en el faltante de casi medio millón de pesos en vales de combustibles para los móviles policiales.

Si bien el caso de Robledo no incluyó daños al erario público, para la jefatura, la convocatoria a una revuelta policial en contra de las autoridades designadas por la exprimera mandataria provincial representó un grave daño en perjuicio de la institución, ya que habría generado un malestar entre los miembros de menor jerarquía con denuncias que en algunos casos no estaban judicializadas o que el órgano de Justicia no había resuelto.

Hecho

En febrero de 2018, el comisario había convocado a funcionarios policiales retirados y en actividad a la plaza principal para manifestarse en contra de los funcionarios de gobierno que comandaban la Policía de la Provincia.

La polémica salió a la luz luego de una denuncia de su esposa, quien había acusado el pago de doble seguro por un parque automotor que estaba en desuso.