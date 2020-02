El alfajor de pollo que comenzó como un chiste y ahora es furor

Nació como una broma y se transformó en un negocio que se volvió viral en los últimos días gracias a una mujer cordobesa.

Hasta no hace mucho, si querías «ningunear» a alguien se utilizaba la frase “sos como el alfajor de pollo, no existís”. Sin embargo, ahora esto no tendrá más validez porque alguien los inventó.

La cordobesa Myriam Díaz hizo realidad la frase y fabricó un alfajor salado hecho de pechuga, pata y muslo, laurel, orégano y cebolla de verdeo.

Se distribuye, por ahora, solo en la localidad cordobesa de Nono, la docena cuesta $600, y la unidad $50.

Pero el ingenio de Myriam no quedó ahí, ya que también creó el de carne de ternera, cabrito y una opción vegana de berenjenas, champignon y morrón.

El excéntrico alfajor no tardó en ser un éxito comercial en la zona gracias a la viralización en las redes sociales.