El Gobierno decidió congelar las tarifas de luz, agua y gas hasta junio

El presidente Alberto Fernández adelantó este lunes que el Gobierno congelará las tarifas de servicios públicos al menos hasta el 30 de junio. En ese sentido, señaló que en los próximos seis meses analizarán la forma que tendrá el nuevo esquema tarifario, pero afirmó que se terminará con la dolarización.

“Las tarifas no se van a aumentar y vamos a terminar con la dolarización”, dijo en una entrevista en la que también anunció que la alícuota de Bienes Personales tendrá un aumento y confirmó un bono de 5.000 pesos para jubilados y destinatarios de Asignación Universal por Hijo.

En ese sentido, confirmó que “está suspendido el aumento (de gas) porque el gobierno de Mauricio Macri dispuso que la segunda suba de 2019 rija después de las elecciones. Se fue sin aplicar esos aumentos (los pasó para febrero de 2020) y nosotros no los vamos a aplicar”, aseguró el mandatario en diálogo con Telefe Noticias.

En abril, Macri suspendió además hasta fin de año dos aumentos de luz que estaban estipulados para 2019: 8% en mayo y otro 8% en agosto. Esos incrementos deberían aplicarse desde enero de 2020, pero Alberto ahora también los congeló.

A propósito del período que durará el congelamiento, Fernández dijo que será “hasta el 30 de junio” y durante ese tiempo señaló que el Ejecutivo analizará “el sentido de las tarifas”.

“A nuestro juicio deben servir al modelo productivo. Este sistema le sirve a los que producen energía pero no a los otros, no al resto de la Argentina. No tengo interés en discutir lo que han ganado las empresas, ahora necesito que ayuden”, añadió.

Además, se refirió a la Ley de Solidaridad y Reactivación Económica en la que se encuentran una serie de artículos que apuntarán a incrementar la recaudación con impuestos sobre los que más tienen, pero además se refirió al esquema tarifario al sostener que las compañías de servicios públicos actualmente cuentan con cierto margen para posponer los aumentos.

“Las empresas cuentan con un colchón lo suficientemente amplio”, dijo, y profundizó: “Ellos van a entender la crisis en la que estamos. Les ha tocado ganar y no quiero discutir lo que han ganado, pero necesito que ayuden”.

Fuente:Minuto Uno