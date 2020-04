El hermano de Brenda le pidió a la familia de Naim Vera que se vaya de Catamarca

El joven posteó un doloroso escrito en el que recuerda la última vez que vio a su hermana.

Al cumplirse un mes del femicidio que convulsionó a la opinión pública de Catamarca y el resto del país por sus aberrantes características, el hermano de Brenda Micaela Gordillo, Iván, posteó un estremecedor mensaje en Facebook que rápidamente se hizo viral y fue compartido por quienes apoyan a la familia de la joven en su pedido de justicia.

En su escrito, el joven hace un repaso de la fatídica jornada en la que se enteró del deceso de su hermana y cuenta paso a paso lo que vivió junto a su familia, además de pedirles a los padres de Naim Vera que se vayan de la provincia.

“2 AM salís de casa, ¿a dónde vas?, te pregunto. ‘Qué te importa? me contestás, como siempre jeje. Y bueno, yo tranquilo porque sabía que siempre salías, con tus amigas a divertirte, a pasarla bien… (Me arrepiento de no abrazarte y decirte todo lo que te amo). Saliste como de costumbre, pero esta vez ibas hacia una trampa, una trampa que tu pareja Naim Vera te tendió… Hijo de puta, (exploto de furia al pensar por lo que pasaste, por lo que te hizo. Por sus malditos padres que quisieron ocultar todo con las películas que quisieron armar. Cínicos, despreciables. Así hay gente, mucha gente maldita, gente que se atreve a defenderlos)”, detalla en su crudo relato, para después indicar que fue a ver un partido de fútbol en Polcos y entonces “me muestran una foto de un celular y me dicen ‘parece que le pasó algo a tu hermana’… Dios, no supe qué hacer, me temblaban las piernas, quería tirarme al suelo pero me tranquilicé un poco y llamé”.

A partir de allí el joven cuenta lo que tuvo que atravesar junto a su madre, desconociendo qué le había sucedido a Brenda y cómo fueron los momentos de incertidumbre ese día, hasta que finalmente accedieron a detalles de lo que había pasado, lo que los aterrorizó aún más.

Más adelante, dice: “Con esto quiero decir que desde el primer día comenzó esta pesadilla y nunca va a terminar. Pero vamos a poder vivir sin ella.

¡TE AMO BREN, SIEMPRE VAS ESTAR EN CADA COSA QUE HAGA, NUNCA TE VOY A OLVIDAR!”

“Me gustaría decirle a la familia Vera Menem que se vaya de Catamarca, ellos que tienen los medios para rehacer su vida que se vayan porque después de lo que hicieron, de querer tapar este horrendo y macabro hecho, de seguir defendiendo lo indefendible no merecen estar acá, es una burla para nosotros, que haya gente que diga que son una buena familia, ¿qué buena familia? Si tapan a un femicida. ¿Qué tan buena?, si desde el principio intentaron hacer pasar a mi hermana como la culpable… Por favor familia Vera-Menem, váyanse, acá no van a vivir en paz”, enfatizó finalmente.

Fuente:https://www.elesquiu.com/