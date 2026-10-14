Nota Leída 91

| Locales | 14/10/2026 |

El IES Belén albergó un fructífero encuentro sobre los desafíos de la educación en contextos rurales

La jornada formó parte de un proyecto de extensión de la Facultad de Humanidades de la UNCA. Cuatro docentes rurales egresados de la institución compartieron sus experiencias ante una masiva concurrencia de estudiantes.

En un paso de gran valor para la formación de las futuras generaciones de educadores del oeste catamarqueño, el Instituto de Estudios Superiores Belén (IES Belén) se convirtió en la sede de una enriquecedora jornada pedagógica. Este martes 13 de octubre, las instalaciones de la entidad educativa congregaron a una multitud de jóvenes en el marco del proyecto de extensión universitaria denominado «Enseñar y aprender en contextos rurales», una iniciativa impulsada de forma articulada por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA).

El programa académico y de vinculación territorial, que se encuentra bajo la dirección académica de la Dra. Cecilia Meléndez, sumó una masiva concurrencia de alumnos pertenecientes a las diferentes carreras docentes que dicta el IES Belén, así como también de estudiantes avanzados del Profesorado en Ciencias de la Educación de la alta casa de estudios capitalina.

Claves y vivencias desde el aula rural

El núcleo central del encuentro estuvo representado por las disertaciones y testimonios vivenciales de Enrique Silva, Brenda Aybar, Ayelén Ortiz y Marcela Bozzolo. Los cuatro profesionales, orgullosos docentes rurales egresados del propio IES Belén, regresaron a su institución formadora con el propósito de socializar los saberes, valores éticos y metodologías prácticas que aplican de forma diaria en las escuelas de los parajes del interior.

A lo largo del plenario, el intercambio de ideas fluyó con dinamismo entre los expositores y el auditorio. Esta interacción directa permitió que los futuros educadores se apropiaran de claves analíticas fundamentales para comprender la complejidad de las aulas rurales, abarcando desde las estrategias didácticas para grados múltiples hasta la contención social y comunitaria que demandan las infancias del norte belicho.

Fortalecimiento del nivel superior

Desde los equipos de conducción de ambas instituciones celebraron la concreción y el éxito de la convocatoria. Destacaron que el trabajo mancomunado entre las universidades nacionales y los institutos de formación del interior provincial constituye una estrategia indispensable para descentralizar el conocimiento y fortalecer de manera sustancial la preparación profesional de los estudiantes.

Con estas propuestas técnico-pedagógicas, el IES Belén ratifica su compromiso ético de formar profesionales altamente calificados, capaces de asumir con idoneidad y compromiso los desafíos educativos en los sectores más sensibles del oeste de Catamarca.

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