“El pedido de eliminar los concursos de reinas no es algo caprichoso”

La diputada Adriana Díaz, celebró la decisión del Ministerio de Cultura y turismo de no dar continuidad a la elección de la reina de la Fiesta del Poncho y en su lugar proponer la opción de “embajador o embajadora cultural” de la fiesta de todos.

Asimismo, recordó que el año pasado presentó un proyecto de ley para eliminar la realización de concursos de belleza y elecciones de reinas, en todo el territorio provincial.

“Desde hace casi una década, la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género (Consavig) se ha expresado reiteradamente respecto de la manifestación de violencia simbólica contra las mujeres que implican los eventos denominados ‘concursos de belleza’ o ‘elecciones de reinas’ en el marco de festividades tradicionales en distintas ciudades del país o en el ámbito escolar. Es así, que actualmente en su página en internet señala 60 localidades del país que ya no realizan este ejercicio. El pedido de eliminar estos concursos, no es algo caprichoso. Sus antecedentes se encuentran en diferentes normativas y tratados internacionales que promueven la igualdad, equidad y no discriminación de las mujeres”, señaló la legisladora en apoyo a lo decidido por el Ministerio de Cultura y Turismo

También, destacó que el proyecto de su autoría que pretende eliminar por ley provincial estos concursos, fue realizado con la coordinadora de la Consaving, Perla Prigoshin, quien vendría la primera semana de abril de a la provincia invitada por la diputada Díaz y justamente para hablar sobre las elecciones de reinas.

“En este contexto, quisiera agregar que este tipo de iniciativas necesitan ser avaladas con normas, ya sean provinciales o municipales, para que puedan perdurar en un futuro”, dijo.

Por otra parte, recordó que hace unas semanas había dialogado con el ministro de Cultura y Turismo, Luis Maubecín y la Secretaria de Cultura Daiana Roldán poniéndolos al tanto de este proyecto.