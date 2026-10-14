Nota Leída 203

| Minería | 14/10/2026 |

El proyecto minero MARA sumó 694 nuevos empleados catamarqueños entre enero y septiembre de 2026

Según un informe de la empresa Glencore, la mano de obra provincial creció un 76% en lo que va del año. En el yacimiento de Agua Rica, nueve de cada diez trabajadores son catamarqueños, mientras que el departamento Belén ya cuenta con 251 operarios en el proyecto.

El sector minero del oeste provincial continúa consolidándose como el principal motor de generación de empleo del sector privado. Según el último informe oficial emitido por la empresa multinacional Glencore, el proyecto integrado MARA (Agua Rica / Bajo de la Alumbrera) experimentó un crecimiento exponencial en la contratación de mano de obra local durante el período comprendido entre enero y septiembre de 2026, logrando duplicar su dotación general en tan solo ocho meses.

Los datos estadísticos del reporte dan cuenta de que el proyecto minero sumó un total de 694 nuevos trabajadores catamarqueños en lo que va del año, lo que representa un incremento del 76% en el padrón laboral de la provincia. Al inicio del ciclo, en el mes de enero, las planillas registraban una nómina de 909 operarios locales, cifra que escaló de forma contundente hasta alcanzar los 1.603 empleados catamarqueños al cierre del tercer trimestre del año.

Fuerte impacto laboral en el departamento Belén y la región

La reactivación de las tareas de mantenimiento y exploración geológica en los yacimientos derramó recursos financieros directos en las comunidades del oeste, distribuyéndose el personal ocupado de la siguiente manera por departamentos:

• Andalgalá: Concentra la mayor cantidad de mano de obra con 678 trabajadores activos, registrando una incorporación de 251 operarios desde enero.

• Santa María: Alcanzó los 354 trabajadores en el proyecto, de los cuales 141 consiguieron su inserción laboral durante este año.

• Belén: El departamento consolidó una nómina de 251 trabajadores mineros en MARA, destacándose que la gran mayoría, de forma exacta 143 empleados belichos, ingresaron a la empresa entre enero y septiembre.

• Resto de la provincia: Suma 320 operarios, con 159 altas registradas en el mismo período.

Estructura del empleo y consolidación de las plantas

Considerando la totalidad de los sitios operativos de MARA (que unifica al personal propio y a las firmas subcontratistas), la dotación general llegó a las 2.151 personas. Este volumen implica la creación neta de 1.042 puestos en comparación con la base de enero (cuando había 1.109 operarios), lo que equivale prácticamente a duplicar la fuerza laboral en el yacimiento.

Bajo este esquema de desarrollo productivo, 3 de cada 4 trabajadores de MARA son catamarqueños. La radicación del empleo se vuelve aún más rigurosa en el yacimiento Agua Rica, donde la presencia provincial es del 90% (9 de cada 10 trabajadores). Por su parte, el sitio de Bajo de la Alumbrera triplicó su dotación total al pasar de 459 a 1.388 personas en ocho meses; allí, el personal propio alcanzó un 70% de mano de obra provincial, sumando 565 catamarqueños en el año y generando 119 puestos solo en el último mes de septiembre.

Finalmente, el documento de Glencore detalló que de los 694 catamarqueños incorporados este año, 219 corresponden a contratos directos de la firma (personal propio) y 475 se desempeñan bajo el régimen de empresas contratistas de servicios logísticos. El dato que mejor refleja la prioridad de contratación local es que, de los 266 nuevos empleos directos generados de forma global en el último mes de septiembre, 8 de cada 10 (219 puestos) fueron cubiertos por ciudadanos de Catamarca, avalando los lineamientos de compre y empleo local exigidos en el interior.

TEMAS:

COMPARTIR NOTA