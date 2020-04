En Mendoza murió otra persona por coronavirus

Un hombre de 76 años que estaba internado en el Hospital Laggomagiore murió esta tarde por coronavirus y es la segunda persona que fallece por esa causa en Mendoza desde que comenzó la pandemia.

El hombre fue internado en ese hospital tras haber tenido síntomas leves durante varios días en su casa. Y ahora investigan el recorrido epidemiológico. En principio creen que se contagió la enfermedad en Mar del Plata, pues llegó desde esa localidad de Buenos Aires a principios de marzo. En esa provincia ya hay circulación del virus, pero recién esta semana se declararon como casos sospechosos a las personas que tienen síntomas y provienen de allí. El problema, en ese sentido, es la cantidad de tiempo que pasó desde que llegó hasta que fue hospitalizado.

Al principio no tenía síntomas y luego, con la expansión de información sobre el coronavirus, se aisló en su domicilio. Sin embargo no está claro si tuvo o no contacto con más personas.

En Mendoza ya son 15 los casos de coronavirus confirmados. Entre ellos hubo dos personas que fallecieron, pues el viernes pasado murió un hombre de 82 años.

Entre el resto de las personas internadas hay dos que están en terapia intensiva. Se trata de una mujer oriunda de Tunuyán que está en el Hospital del Carmen y un hombre que está en el Central.

Fuente:MDZ