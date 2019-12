En Villa Vil se celebró el Festival de la «Navidad en los Cerros»

El evento comenzó con el acto de apertura, la presentación de las Autoridades desde el Intendente: Ramón Villagra, Delegado Comunal: Julio Flores, integrantes de la Comisión organizadora y personas que fueron a compartir el evento primero de la temporada que abre el Verano como una de las Fiestas más representativas en el mundo.

Las demás personas que acompañaron fueron: Secretario de Gobierno Marcelino Cruz,Secretario de Turismo y Cultura Rolando Segovia, Secretaria de Hacienda Zulema Reyes, Dir. de Cultura Luis Villagra, Director de Producción Ing. Franco Villagra, Dir. de Educación Elena Segivia, Jefe de Comunicación Duilio Cruz, Directora de Prensa y Protocolo Iriel Miranda.

El Intendente Ramón Villagra expresó en su mensaje que fue un año durísimo para la economía del País, deseo que el nuevo Gobierno Nacional y Provincial tengan un mejor rumbo para que mejore especialmente la economía, porque si les vá bien a ellos nos irá mejor a nosotros también, este año no podemos cumplir con la Caja Navideña para la Familia Municipal, los recursos no son suficientes ya que hasta el año pasado el Municipio gastaba cerca de medio millón de pesos para llegar a ellos con el regalo navideño, por tal motivo no podemos cumplir.

Por otro lado señaló que integró a su Gabinete personas Jóvenes para que con sus nuevas ideas se plasmen proyectos para trabajar de manera conjunta para todos como se lo vino haciendo desde siempre.

Ellos son el fortalecimiento de un nuevo periodo de Gestión y les deseó a todos Bendiciones para las Fiestas de la Navidad y el Año Nuevo.

Una Historia que se la cuentan hace ya 16 años con diferentes integrantes de la Localidad de Barranca Larga donde aquel escenario fue la Institución educativa Nº 420 A.C.A. fue el inicio para lo que con el tiempo fue trasladada a un espacio más amplio como es el patio del Salón Deportivo del Pueblo, Lugar que recibió a los vecinos, a los niños y jóvenes que prepararon el Misa Chico y después la representación de la Navidad en Los Cerros.

Por:@lbertoPachado