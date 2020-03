Enrique Aybar: «Yo considero que soy inocente»

Aybar debe ser juzgado, a raíz de graves denuncias de abuso sexual a menores de edad y habló del tema, por primera vez, en un medio de comunicación.

Dijo Aybar: “Creo en la justicia catamarqueña, no quiero hacer declaraciones, pero confío en la justicia, que es lo más importante. Si no confiamos en eso, no sé cómo sería”,

Hizo declaraciones por FM República.

Fue Consultado acerca de la renuncia que le pidieron integrantes de su propio partido político, y al respecto, respondió: “soy muy cauto en decir estas cosas, pero es gente que no conoce la situación, no conoce el pueblo, el lugar. Juzgan de arriba y están juzgando de muchas formas. Es juzgar por juzgar y eso es feo porque hay que darle a la justicia el tiempo que tiene que ser”.

“Este ha sido un hecho político. Creo que la gente ya no es tonta y por más que los medios digan lo que digan, sabe y vota. Y los que opinan sin conocer, se quedan con su opinión de lejos.”

“Pueden acusar de muchas cosas, está metido un movimiento y están metidos de un lado y de otro. Pero no somos nosotros quienes debemos juzgar. Está la justicia de Dios y la justicia de los catamarqueños. Yo considero que soy inocente”.

La defensa de Aybar ha apelado a recursos judiciales para impedir que la causa por abuso sexual llegue a juicio, y en estos momentos se espera que desde el Juzgado correspondiente se fije la fecha para la realización del debate.

El intendente está acusado de violar a una jovencita de la localidad de El Durazno, departamento Belén, en abril de 2013. De acuerdo al relato de la joven, la habría llevado mediante engaños a un hotel alojamiento de esta ciudad Capital para forzarla a mantener prácticas aberrantes. Tras hacerse pública la acusación de la joven, surgieron otras denuncias más, de mujeres que oportunamente fueron alumnas de Aybar y aseguraron ante la justicia que este tuvo comportamientos de agresión sexual hacia ellas. Algunos de estos episodios habrían sucedido en el interior de la escuela de la cual el ahora intendente era docente y luego director.

En octubre del año pasado debía iniciar el debate, pero se postergó ya que la defensa del jefe comunal hizo un pedido de “probation”. Ofreció pagarle a la presunta víctima la suma de $300.000 y hacer tareas comunitarias, pero esto fue rechazado por la joven, quien padece de severas secuelas psicológicas tras el episodio.