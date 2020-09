¡Escalofriante! Fantasma cruzó la calle (Video)

El escalofriante momento sucedió mientras un conductor pasaba por Gettysburg – Pensilvania (Estados Unidos), una zona que suele ser muy popular en el país por sus apariciones paranormales.

La persona tenía activa su cámara y logró captar como de la nada se ve a una figura moverse detrás de uno de los monumentos que tiene el lugar en honor a los soldados muertos en la guerra civil de 1863.

Habitantes de la zona aseguraron para ‘The New York Post’ que estas apariciones suelen ser normales y que son los espíritus de los soldados. Tanto así que ya los llaman “los fantasmas de Gettysburg”.



Además, revelaron que en este cementerio se han registrado gran cantidad de hechos paranormales convirtiéndolo en el lugar más embrujado de Estados Unidos, situación que ha hecho que varios turistas quieran ir a vivir la experiencia y captar ellos mismo las apariciones.

Este fue el caso de Greg Yuelling, de 46 años, quien grabó el video mientras conducía por el sitio histórico.

“Simplemente fuimos allí como turistas, para aprender más sobre la historia de la Guerra Civil y ver el antiguo campo de batalla, donde se pronunció el Discurso de Gettysburg y todo eso. Estábamos conduciendo una noche y comenzamos a escuchar ruidos, escuché cosas a la izquierda y mi tío escuchó cosas a la derecha, y había niebla, pero la niebla era extraña, estaba solo en un parche no disperso”, aseguró en un medio de EE.UU.

Asimismo, contó su experiencia: “fue realmente emocionante, pero también tuve esta extraña y ominosa sensación, como si algo me estuviera diciendo que regresara allí (…) No podía irme a dormir, pero estaba asustado, así que no fui».

Por último, aseguró que antes no creía en la validez de los videos que rondaban por internet. Sin embargo, “ahora lo creo todo”.

