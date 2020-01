Escándalo por el accionar de un «abogado trucho»

Las fuertes sospechas que tenían los investigadores se vieron cristalizadas con un informe emitido por las autoridades de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE): No es abogado un joven añatuyense que actuó como tal en nueve causas judiciales en los últimos seis meses.

Las averiguaciones se iniciaron en las últimas semanas, luego de que una denuncia anónima alertara que un joven “profesional” utilizaba una matrícula de otro abogado. La coordinadora del Ministerio Público Fiscal de Añatuya, Dra. María Emilia Ganem, inició una investigación de oficio y determinó que el sospechoso utilizaba dos matrículas diferentes en los oficios judiciales que rubricaba con su firma.

La funcionaria judicial solicitó un informe al Colegio de Abogados, que develó que ninguna de las matrículas le pertenecía al sospechoso; ambas son de dos profesionales del Derecho en ejercicio de la ciudad Capital. Asimismo, la institución informó a la fiscal Ganem que el añatuyense no está matriculado y, en consecuencia, no puede ejercer la profesión.

Con este informe, el sospechoso fue imputado del delito de usurpación de título y lo citaron a indagatoria, tal como informó en exclusiva Nuevo Diario. El acusado fue muy ambiguo en sus declaraciones y manifestó que se trataba de un “error” del Colegio de Abogados.

Durante la indagatoria, el joven no contaba con la credencial como abogado, lo que llamó la atención y reforzó la sospecha de que podría tratarse de un falso profesional. No obstante, el sospechoso dijo que había recibido el título de abogado en la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE).

Las autoridades de la citada casa de estudios superiores emitieron un informe a la fiscal en el que detallaron que el imputado no se recibió de abogado. Indicaron que había cursado materias y que había cambiado de plan de estudio dos veces en los últimos años, pero nunca recibió el título como profesional.

La fiscal Ganem determinó que el falso abogado actuó como tal en nueve causas judiciales en los últimos seis meses en el Centro Judicial de Añatuya, hasta que finalmente fue descubierto.

Presentó una eximición de prisión

El joven imputado de usurpación de título, al advertir la grave situación legal en la que estaba involucrado, presentó una eximición de prisión ante las autoridades judiciales del Centro Judicial Añatuya.

En este sentido, la Fiscalía prosiguió con la investigación y tomó declaración a los dos abogados que eran titulares de las matrículas que utilizaba el sospechoso. Los profesionales del Derecho —domiciliados en la ciudad Capital santiagueña— indicaron que conocían de vista al acusado de la Facultad, aunque nunca habían tratado con él. De esta manera, desmintieron al acusado, quien manifestó en la indagatoria que se había reunido con ellos para realizar un reclamo ante el Colegio de Abogados.

Asimismo, declaró otra abogada, quien también negó las versiones brindadas por el sospechoso cuando estuvo frente a la fiscal que investiga el hecho que ya es un escándalo en Añatuya.

Citarán a clientes del imputado y podría ser denunciado por estafa

La coordinadora del Ministerio Público Fiscal de Añatuya, Dra. María Emilia Ganem, citará a todos los clientes del falso abogado para informarles la grave situación y que las causas judiciales en las que los representó volverán a foja cero. Se trata de seis causas penales, dos civiles y una afectada al Juzgado de Transición. Dentro de las causas penales hay una por abuso sexual. Se supo que no solo se debe tomar nuevamente indagatoria al acusado, sino también se debe hacer una nueva Cámara Gesell a la víctima, quien es menor, con lo que se la revictimizaría. Los clientes podrían denuncia por estafa al imputado de usurpación de título.

Fuente: nuevodiarioweb