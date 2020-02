Fernández dijo no tener previsto un aumento de tarifas

Desmintió al jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Sostuvo que el incremento no está en carpeta.

El presidente Alberto Fernández aclaró ayer que el Gobierno «no tiene en carpeta» un aumento de tarifas de servicios públicos, y sostuvo que esa posibilidad solo «es objeto de estudio y revisión».

El jefe de Estado desmintió así al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien había señalado que en junio se terminaba el congelamiento tarifario.

«Que nadie se apure. No sé si en junio vamos a estar en condiciones» de incrementar las tarifas, sostuvo el jefe de Estado.

Así, Fernández discrepó públicamente con Cafiero, que en las últimas horas había admitido la posibilidad de que los servicios de luz, gas, agua y transporte vuelvan a sufrir una suba a mitad de año.

Cafiero había dicho que «probablemente» en junio próximo aumentarían las tarifas de servicios públicos, pero aclaró que el ajuste sería para «los sectores que lo puedan soportar».

«Lo que más me preocupa es que algunos pícaros dejen de ganar en detrimento de la gente», sentenció el Presidente, para quien el ajuste tarifario «es actualmente objeto de estudio y revisión para saber quién ganó, cuando ganó y cuánto pagamos los argentinos. Y después veremos lo que hay que hacer».

«Pero lo primero no es un aumento de tarifas. No tenemos en carpeta el aumento, pero sí tenemos bajo análisis qué pasó para saber exactamente de dónde partir», dijo Fernández, en declaraciones radiales. Además, señaló que «lo mismo pasa con el transporte: ¿por qué un aumento si están congelados los combustibles»?

En las últimas horas, el ministro de Transporte, Mario Meoni, había asegurado que está en estudio una posible suba en las tarifas del transporte.

«Va a haber aumentos de tarifas desde mayo, pero muy razonables.

No van muy por encima de la inflación, no la equiparan, diría.

Estamos pensando en un esquema escalonado, pero no debería superar el 10%», señaló Meoni, cuyas declaraciones fueron rechazadas este viernes por el presidente.

El jefe de Estado afirmó: «Voy a cuidar el bolsillo de los argentinos hasta el último minuto de mi mandato, porque ese es el compromiso que tomé con la gente. Y lo voy a cumplir».

Con las fuerzas Armadas

Por otra parte el presidente Alberto Fernández pidió ayer «dar vuelta una página» en el distanciamiento entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas por la «inconducta» de algunos militares, en referencia a lo sucedido en la última dictadura.

«Toda la Argentina debe dar vuelta una página, que nos distanció mucho tiempo por la inconducta de algunos», consideró el mandatario, al encabezar en Campo de Mayo -partido bonaerense de San Miguel-, el acto de despedida del contingente que cumplirá funciones en la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP).

Acompañado en la ceremonia por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, el jefe de Estado subrayó que hoy se puede decir que los «hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas han nacido como oficiales en la democracia».

«Yo lo celebro y no va en detrimento de nadie. Muchos oficiales trabajaron en la institucionalidad y para la democracia», añadió Alberto Fernández.