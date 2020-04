Fernández: «Las clases seguro que no van a volver»

El mandatario Alberto Fernández hizo referencia al aislamiento social, preventivo y obligatorio y sostuvo que «no se va a terminar» la cuarentena, pero que si «se va a flexibilizar». Sin embargo, aseguró: «Vamos a pasar momentos más difíciles, no pasó el problema, no debemos relajarnos»

En una entrevista en Desde el Llano, el mandatario agregó que «las clases seguro no van a volver» y, sostuvo que la decisión sobre cuáles van a ser la actividades que comenzarán primero se decidirá «en conjunto».

LAS FRASES MÁS DESTACADAS:

. Las clases seguro que no van a volver

. El transporte púbico es el canal ideal para contagiar al otro

. Tenemos detectados todos los argentinos que llegaron de afuera

. Estamos haciendo un seguimiento puntual

. Tenemos que tratar poco a poco de recuperar la vida normalmente.

. Que la economía espere yo prefiero cuidar a los argentinos.

. Lo que estamos haciendo lento el contagio

. Vamos a pasar momentos más difíciles, no pasó el problema, no debemos relajarnos

. El mérito central es de los argentinos y las argentinas.

. Tecnópolis será un lugar de reposo.

.Estamos esperando que a mediados de mayo será complicado.

. Estamos trabajando bien con gobernadores e intendentes.

. Argentina tiene 3 fábricas de respiradores.

. Hay muchas empresas que están trabajando en realización de pulmones artificiales.

. Estamos trabajando todos juntos, compenetrados, para lograr que esta pandemia nos cause el daño menos posible.

. A nosotros lo que más nos importe es el trabajo y la fuente de trabajo.