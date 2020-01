«Hay que dejar de dormir la siesta para ser una provincia turística»

La presidenta de la Cámara de Turismo de Catamarca, Claudia Moreno, señaló que la primera quincena de vacaciones fue positiva, con mucho desplazamiento interno.

La presidenta de la Cámara de Turismo de Catamarca, Claudia Moreno, consideró positivos los primeros quince días de vacaciones. Pero fue clara: Catamarca está tratando de ser una provincia turística, y para hacerlo, además de la ley 5267, necesita “dejar de dormir la siesta”.

“Una grata sorpresa porque el catamarqueño ha consumido bastante de nuestros productos. Con la satisfacción que en algunos destinos del interior como Antofagasta de la Sierra, El Rodeo, Las Juntas, La Puerta, inclusive Andalgalá y Belén, estuvieron trabajando de una forma excelente con una capacidad prácticamente del 80%, de repente hubo recambios y eso es positivo. Lo de Fiambalá también, excelente”, manifestó en una nota radial.

Dijo que el balance “es positivo, uno la esperaba más difícil. Sobre todo los destinos estos estuvieron muy buenos, están trabajando bastante bien. Lo que sí, la falta de organización. Hubiera estado mejor si existiera un organigrama de festivales para que todos no choquen en la misma fecha”, consideró. “Hubo mucho turismo interno, nosotros los catamarqueños nos hemos desplazado hacia el interior, por un montón de causas, por el calor, porque nos gusta ir y pasar 10, 15 días en algún lugar. Nos sorprendió en algunos lugares donde no están acompañados masivamente con la promoción, o no se han terminado de ubicar como opción turística. Como ser Ancasti, que no estuvo ‘wow’ pero tuvo movimiento. Fue importante el ingreso que tuvo, tiene lugares espléndidos”.

Y continuó: “Hay lugares que están desaprovechados, como la hostería de la Cuesta del Portezuelo. Pero también entendemos al sector privado, faltan los servicios básicos, es todo un tema. Hubiera sido fantástico aprovechar ese circuito de forma completa y brindar otro tipo de servicio para ese destino”.

Moreno se focalizó en los servicios y precios para los turistas, en la idea de no “espantar” a la gente. “Siempre se les está recordando, sugiriendo y pidiendo que los precios sean razonables, no irrisorios. Hay destinos donde alquilar una casa es más conveniente en Carlos Paz”.

«En algunos lugares es impresionante la forma de atención, pero hay otros que dejan mucho que desear. Sobre eso tenemos que trabajar, sobre esa debilidad que tenemos en servicio»

“Hay que ser sinceros si queremos realmente posicionarnos. Primero y principal, sigo insistiendo, no somos una provincia turística. Estamos trabajando para serlo. ¿Por qué? Porque las provincias turísticas no duermen la siesta. El turista al a siesta sale, busca lugares, genera movimiento en toda la provincia”, tiró. “Si queremos ser fuertes, la ley 5267 donde marca con quién y por qué, cómo desarrollarnos, nos va a ayudar. Tenemos cambios de gobierno. Los cambios de gobierno son como cuando brindas en año nuevo y viene esa esperanza, ese cambio, nos pasa eso. Pero nos dura 15 días en enero y después nos empezamos a desilusionar. Bueno, no quiero que pase otra vez eso, porque pasaron muchos gobiernos y esta es una gran oportunidad para este gobierno y trabajar como realmente nos merecemos, que estén a la altura de las circunstancias”.

Por último, insistió con lo que entiende es la fórmula para cambiar la realidad: “Todo esto se resume con una ley que se llama 5267 y que realmente el turismo pueda ser política de estado en la provincia”.

Fuente:elancasti