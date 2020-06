Horóscopo de hoy, domingo 21 de junio

Aries Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

No busques pretextos poco creíbles para justificar tus errores. Sé más responsable y hazte cargo de tus desaciertos.

Amor: Las diferencias de criterio son muy notables. No coinciden en nada, así que por su bien lo mejor es que la relación finalice.

Riqueza: Estás convencido de que las decisiones tomadas son las correctas, así que no dudes si alguien viene con elucubraciones raras.

Bienestar: Es posible que no sepas lo que quieres, pero sí sabes lo que no quieres. La seguridad frente a los cambios es lo que te hará madurar.

Tauro Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Recibirás el apoyo económico de tu familia en situaciones ligadas al hogar. No lo esperabas, pero su actitud te alegrará.

Amor: Acepta la invitación a ese evento y prepárate para conocer a la persona que te robará el corazón. Vístete bien.

Riqueza: Siempre tuviste el apoyo de tus amigos, pero esta vez necesitarás ayuda económica y todos estarán muy ocupados.

Bienestar: Tus amigos siempre te han tendido una mano cuando los necesitaste. Ahora será tu turno, así que no hagas la vista gorda a sus problemas.

Géminis Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

La solución a ciertas situaciones de tensión con amigos de larga data comienzan a volverse cada vez más lejanas.

Amor: No puedes cometer error alguno si en tu corazón solo hay amor por tu pareja. Toma la determinación que sientas adecuada.

Riqueza: Ciertos comentarios negativos por parte de tus pares laborales causarán cierta tensión en tu ambiente laboral hoy.

Bienestar: No hay prueba imposible de superar en la vida, solo es necesario encontrar el camino correcta para hacerlo. No te dejes apabullar.

Cáncer Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

No podrás salir de tu sorpresa al ver la cantidad de vicisitudes que deberás atravesar a causa de una mala elección en tu pasado.

Amor: La distancia comenzará a hacer mella en la comunicación de la pareja, asegúrate de buscar una solución a esto.

Riqueza: Deberás poner tus prioridades en orden si pretendes tener éxito en tu áreas de trabajo. Asume tus responsabilidades.

Bienestar: Existen hitos en la vida de la pareja en los que las determinaciones tomadas son clave para el futuros de la relación. Mucho cuidado.

Leo Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Es momento de ponerse al día con los papeles y trámites. El tiempo te apremia y no puedes seguir dilatando estas cuestiones.

Amor: No veas a esta relación como un contrato entre dos. La pareja es algo que se construye día a día, comprométete más con la relación.

Riqueza: Convéncete, los juegos de azar no son para ti. No sigas malgastando tu dinero, inviértelo en algo redituable.

Bienestar: Debes afirmarte y ganar prestigio frente a tus compańeros de trabajo. Demuéstrales de lo que eres capaz, pero no caigas en la soberbia.

Virgo Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

No estés comentando tus ideas delante de todos tus colegas, hoy es muy factible que terminen robándote los proyectos. Ten cuidado.

Amor: La idea de una cena a la luz de las velas es una buena alternativa para reconquistar a tu pareja. Ella perdonará tus errores.

Riqueza: Busca el asesoramiento de un profesional a la hora de firmar un contrato. Es posible que estén tratando de estafarte.

Bienestar: Bucea en tu interior y descubrirás sentimientos y sensaciones nuevas. Aprende a conocer a esa nueva persona que está surgiendo de ti.

Libra Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Estás acostumbrado a que los demás hagan lo que tú quieres. Pero hoy alguien te demostrará que tu poder no es indestructible.

Amor: Surge la posibilidad de una fiesta en la que una persona muy agradable podrá lograr cambies tu visión sobre el amor.

Riqueza: Los esfuerzos comienzan a rendir frutos. Apostaste a largo plago plazo y ahora podrás disfrutar de lo que cosechaste.

Bienestar: Dile no a tantos hidratos de carbono y grasas. Si sigues así, te costará tiempo y esfuerzo bajar los kilos de más. Aliméntate mejor.

Escorpio Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Muy obediente, por eso todos se aprovechan de tu buena predisposición. No te dejes avasallar, demuestra tu verdadero carácter.

Amor: Si necesitas un consejo, pídeselo a tu pareja. Ella sabrá darte una visión diferente de tus problemas, que te vendrá bien.

Riqueza: Tienes una gran capacidad para resolver los problemas de manera eficiente, pero no para prevenirlos. Presta más atención.

Bienestar: Vives al límite, siempre apurado y llegando tarde a todos lados. Eso no es bueno para tu salud mental. Busca relajarte un poco.

Sagitario Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Se comenzarán a resolver en el día de hoy ciertas cuestiones que te mantenían preocupado en jornadas anteriores.

Amor: Te sentirás completamente impotente al ver como el destino poco a poco te separa de la persona que creías indicada. Resígnate.

Riqueza: Los debates con tus pares laborales son positivos si se mantienen en un clima de respeto. Mucho cuidado.

Bienestar: No puedes evitar que aquellas personas que amaste continúen su camino. Amar es buscar la felicidad de la persona amada a toda costa.

Capricornio Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Llegarás a la instancia en la que deberás recurrir a cada posibilidad de solución que tengas al alcance de la mano.

Amor: No permitas que tu pareja proyecte sus inseguridades de relaciones anteriores en ti. Muéstrale que eres completamente diferente.

Riqueza: La suerte estará de tu lado en las determinaciones que tomes en la jornada, en lo que a lo laboral se refiere.

Bienestar: Existen ocasiones en la vida en las que necesitarás contar con la ayuda de las personas que te rodean. No hay nada de malo en ello.

Acuario Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Lo que estás necesitando con tanto apuro, hoy aparecerá en el momento menos esperado y en el lugar menos pensado.

Amor: No presiones a tu pareja para que cumpla tus fantasías sexuales. Para ello deberás trabajar e ir paso a paso.

Riqueza: No permitas que te juzguen por tus acciones. Sólo tú sabes qué es lo mejor para tus proyectos, así que no dudes.

Bienestar: Una alimentación sana y balanceada te ayudará a bajar esos kilitos de más. No son muchos, pero necesitas voluntad para lograrlo.

Piscis Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Sabes hacerte respetar, pero hoy un colega te desafiará y no dudará en llevar el conflicto hasta las últimas consecuencias.

Amor: Si sientes que la rutina está matando a la pareja, compra lencería erótica o algún juguete para ponerle pimienta a la relación.

Riqueza: Antes de gastar más de lo que puedes, piénsalo bien porque tus finanzas no pasan por su mejor momento.

Bienestar: Los grandes cambios sufridos en el último tiempo hicieron que te recluyas demasiado. Trata de recuperar la alegría, sal con tus amigos.