Horóscopo de hoy, domingo 28 de abril

Aries Algunos de los miedos que te atormentan no tienen ningún fundamento real. Sólo existen en el interior de tu cabeza. Supéralos y conseguirás vivir en paz y disfrutar de lo mucho que tienes. Mantenerte ocupado será hoy una buena medicina para olvidarte de alguna herida sentimental reciente. Sólo el tiempo puede curarla y debes procurar que pase rápido. Encontrarás a una persona que comparte tus mismos intereses de una forma poco habitual. Puede que incluso seáis demasiado afines y que una hipotética relación fuera aburrida.

Tauro

Tus relaciones con los amigos se complicarán hoy de forma importante. Algo que comenzará como una broma puede terminar en enfrentamientos que sacarán a la luz diferencias profundas. Por mucho que te cueste, piensa seriamente en renunciar a una relación en la que no te respetan y en la que has de estar sospechando todo el tiempo. Más te vale soltar amarras. Planea hoy una salida nocturna con tu pareja, pero ofrécesela como una sorpresa. Avivará el fuego de la pasión entre ambos, un poco apagado en la última época.

Géminis

Cuida un poco más tu cuerpo, porque aunque no le des demasiada importancia a tu aspecto físico, la falta de atención y salud puede afectar incluso al ámbito intelectual. En el día de hoy nadie se mostrará indiferente ante tu presencia. Unos se opondrán frontalmente a tus propuestas y otros las apoyarán sin dudarlo. Pon toda la carne en el asador. Evita todo aquello que tenga un carácter negativo o pesimista, porque puede desequilibrar tanto tu estado emocional como físico. Huye de quien te hable de problemas o quejas.

Cáncer

No dejes que los temores te frenen en tus proyectos vitales. Un poco de valentía en una decisión inicial te animará a posteriores pasos cada vez más atrevidos. Saldrás bien. No desesperes ni te muestres impaciente en tu carrera profesional. El éxito más seguro y más satisfactorio se obtiene paso a paso y sin prisas, y cambiar ahora de trabajo no es el camino. A pesar de que los grandes problemas te han hecho la vida imposible en los últimos tiempos, en el futuro estas duras experiencias te servirán para hacerte más fuerte y consistente.

Leo

Este es momento para retirarte a los cuarteles de invierno, para huir de los enfrentamientos y recuperarte de tus heridas en el calor de tu hogar. Pronto podrás volver a la pelea. Si las cosas van mal en tu relación de pareja, afróntalas con valentía y sinceridad, en lugar de refugiarte en la cerrazón y el rencor. Aunque te sientas acosado o agredido, tiende la mano. Los gastos innecesarios, aunque sean de cuantía menor, indican que tienes una complicación que tratas de tapar a través del recurso al consumo. Ataca a tus problemas en vez de taparlos.

Virgo

Si es necesario, piensa en tomarte unos días de vacaciones. No puedes seguir al ritmo que te han impuesto durante mucho tiempo, porque desatenderás tus obligaciones en casa. Ten mucho cuidado con esa conducción deportiva de la que tanto alardeas, porque te puede traer algún disgusto en forma de accidente, aunque no muy grave, o de multa abultada. A la larga, es más rentable enfrentarte ahora mismo a tus miedos que tratar de ocultártelos a ti mismo. Al final, día tras día los tendrás muy presentes, no podrás alejarlos de ti.

Libra

Si uno de tus amigos requiere tu ayuda, no dudes en prestársela, aunque tengas que modificar tus planes o compromisos. En eso se basa precisamente el sentido de la amistad. Tu manía de dejar las cosas a medias te está perjudicando en el trabajo. No empieces nada nuevo hasta que hayas acabado lo anterior. Alguien te ofrecerá hoy iniciar una relación. Tendencia a la apertura de miras y momento adecuado para tener conversaciones relevantes con tus hijos o padres. Conseguirás contactar más que en las últimas fechas.

Escorpio

Día marcado por las inseguridades y por las indecisiones. Te costará elegir a la hora de entablar conversaciones con personas del sexo opuesto. Lánzate sin pensarlo dos veces. Si has de gastar, hazlo, pero ten en cuenta que utilizar el crédito es un recurso tan fácil como peligroso. Ajusta tus compras a tu liquidez, o te empeñarás más de lo que puedes soportar. Ten mucho cuidado con las cosas que dices cuando bebes un par de vinos, porque te muestras demasiado rotundo y alguien puede sentirse dolido por tus palabras.

Sagitario

La jornada terminará con momentos de alto voltaje sexual para los que quizá no estés preparado o preparada. Si no te apetece llegar hasta esos extremos, no dudes en parar. Lo más inteligente será hoy reconocer tus errores y aprender de ellos. Negarlos ante los demás y ante ti mismo sólo te conducirá a volver a cometer los mismos fallos cada vez. El cansancio excesivo te impedirá disfrutar de los buenos momentos que se vivirán en el ambiente de la cuadrilla. Te sentirás demasiado agotado para seguir el ritmo de la juerga.

Capricornio

Hay ciertas cosas que hoy sólo podrás hacer tú y no vale la pena dejarlas en manos de los demás porque terminarán saliendo mal. Aunque te suponga un esfuerzo considerable. La paz regresa a tu ámbito familiar después de unos roces que han mantenido muy tensas las relaciones con tu pareja. Vivirás momentos que refrescarán mucho tu vida. Esa actividad de ocio que llevas desarrollando durante muchos años podría ser una gran oportunidad de negocio si sabes reorientarla de la manera más adecuada.

Acuario

No hagas demasiado caso de las opiniones de los demás hoy, porque tu propia opinión será bastante más acertada y razonada que las ocurrencias de quienes están cerca de ti. Este será un día de comienzos, quizá en una nueva relación o en un nuevo trabajo. En todo caso, lo harás con la garantía que te dan las experiencias vividas en los últimos años. Ha llegado el momento de coger el toro por los cuernos, no puedes retardar más el momento de enfrentarte con energía a una persona que te está haciendo la vida imposible.

Piscis

Trata de superar las dificultades que te provoca la incomprensión por parte de tu pareja. Explica mejor tus proyectos, habla con sinceridad y obtendrás un mayor nivel de apoyo. No te empeñes en cambiar las cosas cada poco tiempo. Haz caso a la máxima que dice que no hay por qué arreglar lo que no está estropeado. Tómate la vida con más tranquilidad. Momentos de inestabilidad financiera, de incertidumbre económica que te causarán gran desasosiego. Pon en orden tus cuentas y busca soluciones sólidas y duraderas.