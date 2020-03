Horóscopo de hoy, Jueves 19 de Marzo

Aries Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Oportunidad de verte envuelto en conversaciones muy interesantes que te develarán cosas sobre personas que creías conocer bien

Amor: Necesitas hacer algunos ajustes en tus relaciones emocionales más profundas, los celos y la desconfianza te torturarán.

Riqueza: Estás expuesto a demoras, confusiones y desacuerdos por lo que, quizás, muchas situaciones escapen a tu control.

Bienestar: Situaciones confusas y retardadas afectan el ámbito profesional y social. Tendrás que moverte mucho para lograr resultados espectaculares.

Tauro Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Estarás tentado por una atracción peligrosa. Ten prudencia con tus decisiones y evitarás pasar por un muy mal momento.

Amor: Conocerás personas encantadoras, analízalas profundamente y no te dejes arrastrar por el físico, trata de descubrir su interior.

Riqueza: Favorable para influenciar a otros o ganarte la confianza de un grupo u organización. Lograrás lo que deseas.

Bienestar: No actúes de forma desconsiderada e ingenua y obtendrás lo mejor de lo mejor. Cuidado con herir los sentimientos de otras personas.

Géminis Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Comienza un ciclo muy positivo para los Cancerianos. Paulatinamente todo irá mejorando y sucederá lo mejor para sus propósitos.

Amor: La Luna en Piscis te dará fuerzas para luchar con pasión por aquello de realmente deseas y para no te dejarte ganar.

Riqueza: Es probable que los ingresos repunten y se gesten negocios fructíferos, muchos de ellos promovidos por tu propia creatividad.

Bienestar: Te encontrarás excesivamente frágil y hasta la más mínima incomodidad afectará tu hipersensibilidad natural.

Cáncer Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Es un período que comienza con Luna nueva, lo que podría afectar tu estabilidad general. Te convendría hacer vida tranquila de hogar.

Amor: Cuida la forma en la que te comunicas y controla tu carácter. Tu pareja no es responsable de los problemas diarios que afrontas.

Riqueza: Si eres audaz, hoy podrás solucionar algunos trámites engorrosos y organizar viajes que podrían mostrarse muy lucrativos.

Bienestar: La mala gente no es propicia para la perseverancia del noble. Lo grande se va y llega lo pequeńo, debes estar abierto a recibirlo.

Leo Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Deberás dedicarte con todas las fibras de tu ser si pretendes ajustarte a tus responsabilidades. Deja el pasado detrás.

Amor: Deberás aprender a dejar de lado ciertas costumbres si pretendes que esta relación formal en la que estas funcione.

Riqueza: Día critico para todo tipo de inicio de compromisos, contratos e inversiones. La fortuna estará de tu lado en esta jornada.

Bienestar: Valora a las personas que te rodean por su capacidad de ser individuales, únicas e irrepetibles. No intentes ser uno más en la vida, destácate.

Virgo Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

El destino te mostrará que el camino que estas eligiendo transitar en la vida esta completamente equivocado. Presta atención.

Amor: Jornada propicia para todo tipo de reflexiones e introspección en la pareja. Esto los ayudará a mejorar la unión.

Riqueza: Sentirás muy presente la falta de descanso de los días pasados. Procura mantenerte concentrado para no cometer errores.

Bienestar: A todos no llega el momento en el que debemos dejar de lado aquellas personas importantes en nuestra vida. Aprende a conservar vivo su recuerdo.

Libra Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Día ideal para romper con la rutina e iniciar todo tipo de actividades para mejorar la salud, dejar de fumar, dietas y demás.

Amor: Los astros afectarán considerablemente tu capacidad de comprensión y entendimiento en la pareja. Evita conflictos.

Riqueza: Jornada laboral que iniciará un poco complicada por la mańana, pero con el pasar de las horas mejorará paulatinamente.

Bienestar: Exígete en la manera en la que te sea humanamente posible cumplir con tus objetivos. No lleves a tu cuerpo al limite o terminarás enfermo.

Escorpio Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Caerás en cuenta de cómo las circunstancias de la vida te han llevado a donde no querías. Nunca es tarde para cambiar.

Amor: Conversaciones mal interpretadas y pocas ganas de entender al otro provocarán pleitos durante la jornada de hoy.

Riqueza: Descubrirás el valor de la organización y la planificación en la jornada de hoy. Podrás salir airoso de múltiples compromisos.

Bienestar: Se medido en la manera en la que te expresas hacia aquel personal en tu trabajo que tiene mayor nivel jerárquico. Haz del respeto tu estandarte.

Sagitario Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

El pasado volverá a atormentarte con invitaciones. Día muy favorable para primeras impresiones y presentaciones.

Amor: El final de la relación en la que te encontrabas ha puesto en vilo tu autoestima y confianza. El tiempo curará tus heridas.

Riqueza: Los cabos que dejaste sueltos te han jugado en contra, que esto te servirá para poner más atención a lo que haces en el futuro.

Bienestar: Te invadirá un sentimiento de alegría y felicidad al ver como tus esfuerzos poco a poco reditúan en tu favor. Disfruta este momento tan positivo.

Capricornio Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Buscarás hacerte entender sin éxito en ciertas conversaciones con tus familiares. Procura abrir tu mente a sus consejos.

Amor: No puedes pretender que tu pareja sea una copia exacta de tu personalidad. Debes aprender a aceptarla con sus características.

Riqueza: No todo lo que se inicia puede llegar a buen puerto. El fracaso es una posibilidad factible en todo proyecto.

Bienestar: Recuerda que el futuro esta en tus manos. Solo tu eres el verdadero artífice de tu destino. No hay nada que no puedas alcanzar si te lo propones.

Acuario Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Tu destino es andar y andar. Este nuevo proyecto de viaje, demostrará que nada te detendrá hasta no conocer los confines del mundo.

Amor: Este será el momento de enfrentarte a cualquier situación o reto que aparezca en tu pareja, el cambio será inevitable.

Riqueza: La imaginación es poderosa y favorece a la ambición. Es probable que los planetas afecten a tu vida económica.

Bienestar: Unos días en el campo te devolverán sano y contento. Mientras tanto, estarás débil y triste porque extrańas la naturaleza.

Piscis Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

El razonamiento y el criterio son tu principal virtud. Aprovéchalos para entender y ayudar a la gente que vive a tu alrededor.

Amor: Tal vez hoy sientas que tus sentimientos no son correspondidos, esto te hará sentir tristeza y desilusión.

Riqueza: Tendrás la oportunidad de superar hostilidades laborales o bien de ocupar cargos relevantes. Depende de tu iniciativa.

Bienestar: Tus emociones no están para sumar nostalgia ni nervios. Asumir el pasado es parte de la vida, para poder continuar en ella sin trabas psicológicas.