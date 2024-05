06/05/2024

Horóscopo de hoy lunes 6 de mayo

Aries

Si te lo pide alguien autorizado, no dudes en probar suerte a la hora de resolver un problema en el que otras personas han fracasado. Tendrás éxito y conseguirás muchos puntos. Si no andas con cuidado corres el peligro de perder gran parte de lo que has conseguido ganar en los últimos meses. Evita las confusiones y revisa dos veces las cosas que firmas. Puede que los planes que con tanta ilusión has preparado no sean recibidos en tu entorno con el entusiasmo que esperabas. Puede que sea porque todavía no los han entendido del todo.

Tauro

La pieza que te falta en tu rompecabezas sentimental aparecerá hoy de repente. Será para ti un momento decisivo, aunque inicialmente te cueste reconocerlo o te duela. Estás nervioso por algún compromiso que tienes que afrontar, porque de tu forma de actuar y tu capacidad de respuesta depende mucha gente. No te agobies, tienes potencial suficiente. No te crees demasiado las cosas que te dicen y puede que aciertes en el diagnostico, pero esa actitud de permanente escepticismo no es positiva para tus relaciones con el entorno.

Géminis

Hoy se inicia una semana en la que las cosas inesperadas saltarán en cualquier momento y situación. Permanece alerta para que las sorpresas no te pillen fuera de juego. Vas a encontrar resistencia por parte de tu pareja a la hora de desarrollar ciertos planes. Procura llegar a puntos de encuentro en vez de buscar la confrontación, será más útil. Procura que no pase más tiempo del necesario para aclarar un malentendido que tiene que ver con tu familia y que está creando un mal ambiente que se puede evitar si mueves ficha.

Cáncer

Los malos entendidos pueden ser el origen de una pequeña crisis de pareja. Un error de comunicación provocará una gran bronca en la que os diréis cosas que no pensáis. Intentar que tu relación sentimental cambie comienza a ser una misión imposible, puede que haya llegado la ocasión de aceptarlo tal y como es o tomar una decisión más atrevida. Los imprevistos te ponen contra las cuerdas en el primer momento, pero gracias a tu capacidad de reacción das la vuelta a la tortilla y todo se pone mejor que al principio.

Leo

La solución a alguno de los problemas económicos que te acucian vendrá de la mano de una persona relacionada con un familiar. No tengas miedo a aceptar ayudas. Te muestras arrogante con alguien que, en realidad, no te ha hecho nada. Quizá sea una manera de protegerte, pero no está justificada. Cambia de actitud y saldrás ganando. El día se presenta un tanto anodino, sin grandes diferencias con respecto a la jornada de ayer. Sin embargo, está en tus manos que las cosas cambien para mejor en pocas horas.

Virgo

Ya es hora de que abandones la cerrazón en la que te cobijaste en los tiempos duros del pasado. Las amenazas han quedado atrás y debes enfrentarte de nuevo a la vida con valentía. Día muy propicio para la comunicación, para entablar nuevos vínculos de amistad o quizá de algo más. Tu carácter espontáneo te da ventajas con respecto a tus competidores. La relación por la que atraviesas ha llegado a un punto en el que se impone un compromiso. Si no quieres aceptarlo, puede que tengas que replantearte la situación. Habla claro.

Libra

La falta de interés por las cosas que hoy serán tu trabajo te llevará a cometer errores que luego te costará mucho corregir. Procura centrarte y recuperar poco a poco el ritmo. Será un buen día para encontrarte con personas que fueron muy importantes en tu pasado. A veces resulta reconfortante recordar los momentos vividos anteriormente. Cada oportunidad es única y nunca en la vida se vuelve a presentar. Eso no quiere decir que tengas que apuntarte a todo, pero no dejes para más tarde lo que en realidad nunca volverá.

Escorpio

El día te pondrá hoy ante una decisión interesante que implicará quedarte con algo o deshacerte de ello para siempre. Debes reflexionar antes de tomar cualquier camino. Te hace falta un poco de acción, te has apalancado en la comodidad y la rutina y eso te evita problemas pero también te condena al aburrimiento. Invéntate algo pronto. Aprende de las experiencias, especialmente de las negativas, pero también de las positivas. Identifica tanto lo que ha dado buenos resultados como lo que te ha llevado al fracaso.

Sagitario

Si bien la situación de la relación de pareja sigue sin ser nada buena, estos días mejorará un poco y dará pie a que se pueda recuperar un poco de la antigua tranquilidad. Si sientes la necesidad de ayudar a un amigo a través de los consejos porque lo ves muy afectado, primero reflexiona sobre lo que le vas a decir, no vayas a empeorar la situación. Apela a la reflexión antes de tomar decisiones que tengan una difícil marcha atrás. Y si no estás seguro, opta por aplazar cualquier determinación, podrías arrepentirte si te precipitas.

Capricornio

Rachas de buena suerte te favorecerán esta semana en más de una ocasión en asuntos directamente relacionados con la economía. Ingresos extras, negocios fáciles, oportunidades… Las cosas que suceden a tu alrededor están marcadas por la confusión, y tú no estás libre de esa sensación. La solución es analizar las cosas una por una, sin mezclarlas. No trates de evadir tus responsabilidades sólo porque te encuentres cansado, debes hacer un esfuerzo y cumplir con lo prometido para mantener tu credibilidad delante de los demás.

Acuario

Muy buen día para afrontar negociaciones. Tu capacidad para adivinar las posiciones de los demás te dará ventaja. Debes saber aprovecharla al máximo y sin falsos prejuicios. No siempre salir de marcha es sinónimo de diversión. Cuando hacer planes supone una obligación, hay que pensar en la posibilidad de decir que no y quedarte en casa tranquilamente. No te dejes llevar por la impaciencia, es mala consejera especialmente en los asuntos relacionados con el corazón. Es mejor esperar a que los acontecimientos aclaren la situación.

Piscis

Si lo que te preocupa es el aspecto financiero, no temas demasiado. Haz lo justo para asegurarte un mínimo inicial, sin endeudarte excesivamente, y lo demás vendrá por sí solo. Hoy es un buen día para pasarlo con los amigos y hacer cosas en común que hace tiempo que no hacíais. Cuidado con no cometer abusos que estropearían la diversión. Procura apoyarte en tus amigos para salir de la depresión en la que pareces haber entrado. Antes de que la cosa se complique recupera tus energías a través de la diversión y la evasión.