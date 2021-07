Aries

Aries, es un buen momento para empezar a buscar un trabajo diferente con éxito. En tu empresa no faltará quien te reconozca o te valore este día. No te agobies por los temas pendientes, poco a poco te irás liberando. Puedes tener una discusión con alguien de tu familia, trata de evitarlo. No esperes a que sea siempre la otra persona la que dé el primer paso, el amor es cosa de dos. Si quieres iniciar un romance vas a tener un gran poder de seducción. Tratarás de aportar soluciones a un amigo que tiene problemas, y lo lograrás. El ejercicio es lo que más te conviene en este momento para sentirte bien de salud. Te sientes con mucho ánimo y además tendrás nuevos proyectos e ilusiones. Aunque quizás puedas estar con mucho agobio y con escaso tiempo libre, pero es algo temporal. Debes afrontar los acontecimientos nuevos con más tranquilidad por tu bien.

Tauro

Si te debían un dinero Tauro, te lo van a devolver en estos días, te animarás mucho. Viene una época de muchas novedades y que serán positivas para ti. En el trabajo habrá mucha estabilidad, aprovecha para afianzar tu posición. Tu economía parece que va bien y podrás hacer esas compras tranquilamente. Tu familia te va a agradecer por fin lo que te has preocupado por ella. Tienes posibilidades de salir fuera de tu entorno habitual y divertirte. En el amor, debes seguir tu intuición y no hacer caso de los consejos de nadie. Necesitarías viajar un poco y hacer cosas distintas, sal del aburrimiento. Físicamente estás bien, pero te sientes inestable y con nervios, ten calma, aunque de salud estarás bien. Te sientes con fuerza y disposición a todo, pero no te pases, mantén el control. No te dejes llevar por el agobio y las preocupaciones, no es para tanto.

Géminis

Pronto tu economía irá bastante bien Géminis, mientras tanto, procura no gastar mucho. Vas a recibir un consejo de mucho valor para el trabajo, préstale atención. Laboralmente, mantén la calma pase lo que pase y todo saldrá positivamente. Ahora puedes conseguir una mejora importante, pero será a base de esfuerzo. En el amor, vas a buscar la armonía en cualquier circunstancia que te toque vivir. Alguien de la familia va a pedirte un préstamo y no te viene bien, díselo. Deberías lanzarte más en el terreno sentimental, ganarías más, arriésgate. Tu intuición podría equivocarse esta vez con respecto a una persona. Vas a dedicar mucho más tiempo y cuidados a tu salud, te verás fenomenal. Tu organismo está acumulando mucho cansancio, trata de cuidarte más. Tu optimismo repercutirá positivamente en tu estado físico, te sentirás bien.

Cáncer

Cáncer, tienes un buen momento para iniciar un pequeño negocio, si te interesa. No dejes de divertirte pero también evita gastar de una manera incontrolada. Tu sentido de la responsabilidad te está haciendo el trabajo más ameno. Organiza bien tu tiempo, es lo que necesitas para que todo te salga bien. Dialoga con los demás y podrás resolver los problemas pendientes, si los tienes. No desconfíes tanto de la gente, te podrías estar perdiendo algo bueno. En el amor, llegarán noticias o algo que estabas esperando, es un día de realizaciones. Es un buen momento para que te cuides o te regales algún tratamiento especial. Te apetece organizar algún viaje o escapada y es una buena idea, hazlo si puedes. Tómate un descanso si lo necesitas, tu cuerpo te lo va a agradecer mucho. Para una buena salud, si necesitas ayuda, pídela, si te sobrecargas laboralmente no ganarás nada.

Leo

Leo, vas a replantearte seguir en el trabajo o aceptar una oferta reciente. Harás gastos para mejorar tu hogar y tu nivel de vida, te sentirás bien. Tendrás algún encuentro que te reportará algún problema, cuidado. Estás muy pendiente por los gastos, pero todo es cuestión de planificarse. En el amor, déjate llevar por la intuición y no hagas caso de nadie, hoy vas a acertar. Tus relaciones con un familiar cercano podrán mejorar mucho este día. Un amigo necesitará tu ayuda, no dejes de prestársela, te lo agradecerá. Te iría bien probar algún tratamiento natural para la salud, como las infusiones. El ejercicio, aunque sea poco, te relajará y levantará tu estado de ánimo. Si tienes muchas responsabilidades no te preocupes, pronto tendrás más tiempo para ti. Tienes ganas de viajar o de hacer algo nuevo, y te vendría bien cumplir tus deseos.

Virgo

En el trabajo no están yendo muy bien las cosas Virgo, pero pronto mejorarán. Es un buen momento si quieres invertir tus ahorros, encontrarás algo interesante. En lo profesional te conviene ser paciente y evitar complicaciones innecesarias. No es el mejor momento para pedir dinero prestado, es mejor que ahorres. Debes acudir a todos los encuentros que te ofrezcan, no pierdas tus relaciones. Antes de firmar nada, exige que te informen bien de todas las condiciones. Si has comenzado una relación hace poco en el amor, puede empezar a ser algo serio. Es un buen momento para las relaciones familiares y para las amistosas también. Contactar un tiempo con la naturaleza aumentaría mucho tu nivel de energía. Debes cuidar un poco tu sistema digestivo, será tu punto débil este día. Bebe mucha agua, te vendrá bien para los riñones y para depurarte de los excesos en la salud.

Libra

Puedes tener suerte en el azar Libra, prueba a jugar un poco, pero sin pasarte. Tus ingresos y el trabajo se estabilizarán pronto, pero no gastes demasiado todavía. Tu economía atravesará un periodo muy positivo, prueba a invertir en algo. Si estabas pensando en cambiar de coche, quizás sea el momento adecuado para hacerlo. Cuida tus relaciones familiares, te darán más satisfacciones de lo que piensas. En el amor, serás muy popular este día, mucha gente querrá acercarse a tu lado. Debes prestarle un poco más de atención a tu vida social, te compensará. Bebe más líquido y duerme más horas, tu cuerpo te lo agradecerá mucho. Dosifica tus energías, es lo mejor para evitar el cansancio. No te fuerces. Te sientes muy bien y con ganas de hacer muchas cosas, no vas a parar. Intenta descansar un poco más y notarás como se incrementa tu energía, pero estarás bien de salud.

Escorpio

Escorpio, si ahorras aunque sea poco a poco conseguirás mucho más de lo que piensas. Este es un buen momento para empezar a frenar los gastos innecesarios. Es una buena época para poner en práctica nuevas iniciativas en el trabajo. Te sientes capaz de alcanzar cualquier meta y puedes hacerlo. Si tenías alguna cuestión pendiente con tu pareja, con amor, la vas a aclarar ahora. Es un momento muy favorable para las reconciliaciones y los reencuentros. Te encuentras con expansión, tienes ganas de viajar y de ampliar tus horizontes. Te vendría bien introducir algunos cambios en tu rutina para sentirte mejor. No fuerces las situaciones, ten espontaneidad y disfrutarás mucho más de la vida. Centra tus energías en un objetivo concreto, te resultará mucho más productivo. Ten cuidado con lo que comes, por lo demás, estarás bastante bien de salud.

Sagitario

Tendrás que esforzarte para equilibrar tu economía, pero lo conseguirás Sagitario. En el trabajo tendrás que estar pendiente, no es momento de bajar la guardia. Ten paciencia con tus compañeros si quieres que ellos la tengan contigo. Las situaciones difíciles terminarán pronto. Te sientes con creatividad y podrás sacarle mucho partido a esta faceta. Tu familia te prestará todo el apoyo y la ayuda que te pueda hacer falta. Este día tienes que pensar bien las cosas antes de actuar, ten reflexión. En el amor, necesitas cambios y no tengas problemas en activarlos, vendrán para bien. Te vendría bien divertirte y salir a sitios nuevos, debes distraerte. Te vendría bien abandonar alguno de tus hábitos negativos, recuperarías fuerzas. Trata de comer más sano y equilibradamente, te sentirás bien y te verás mejor. No debes bajar la guardia en el cuidado de tu físico, estás en buen camino, tu salud te ayudará.

Capricornio

Si quieres mejorar tus condiciones laborales Capricornio, tendrás que empezar a moverte. En este momento te conviene ser prudente en la economía, ahorra un poco. Si tienes algún problema de trabajo o económico, va a mejorar antes de lo que piensas. En este día tendrás muy buenas relaciones familiares, disfruta el momento. En las cosas del amor, tendrás que tomar alguna decisión importante pronto y lo harás con acierto. No te dejes llevar por los impulsos, hoy te conviene actuar con prudencia. Actúa con rapidez para no desaprovechar una buena idea que se te ocurrirá. Y en la salud, es hora de renovarse, introduce cambios positivos en tus hábitos diarios. Ten cuidado con las molestias musculares, no te fuerces demasiado en lo físico. Te sentirías mejor y más fuerte si practicases algún deporte que te guste. Prueba a realizar algunos ejercicios si necesitas tranquilizarte un poco.

Acuario

Acuario, podrás cumplir con tus objetivos de trabajo y económicos con disciplina. Si te propones ahorrar en serio, pronto podrás hacer algo muy importante. Los gastos familiares te agobian un poco, pero pronto lo vas a solucionar. Tus jefes te van a demostrar la confianza que tienen en ti en este día. En el amor, es un momento muy favorable para la conquista y las relaciones en general. Si no tienes pareja, puedes establecer nuevos contactos y conocer gente. Con un poco más de organización verás como todo funciona estupendamente. Modera el consumo de grasas y vigila el colesterol, es necesario para tu buena salud. Aunque te encuentres bien, nunca está de más seguir un estilo de vida sano. Te sientes con algo de cansancio, pero pronto tendrás más tiempo para ti, anímate. Si sientes alguna molestia todo es cuestión de abandonar algún mal hábito.

Piscis

Piscis, no te fíes de los negocios fáciles que ofrecen demasiado, sé muy prudente. Este día no desembolses ningún dinero sin informarte a fondo primero. Te irá bien en el trabajo si mantienes la calma en todas las circunstancias. Te ocuparás con acierto de los temas nuevos que puedan surgirte laboralmente. Te vienen unos días muy favorables para lo social y para diversiones varias. Este día será muy favorable para todo lo relacionado con la amistad y el amor. Déjate llevar por tus impulsos y te irá muy bien en el terreno sentimental. Quieres que en tu pareja reine la armonía y pondrás mucho de tu parte. Te vas a encontrar cada vez mejor, entras en una etapa favorable y positiva para tu salud. Intenta tomarte las cosas con calma y verás como todo te va mucho mejor. Pronto tendrás más tiempo libre para relajarte y dejar atrás la tensión.