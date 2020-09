Horóscopo de hoy, miércoles 23 de septiembre

Aries Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Prepárate bien para las semanas que están por venir, ya que serán de mucho provecho para auto superarte constantemente.

Amor: Si sientes que la relación parece ir a ningún lado revisa tu situación y toma las riendas de la pareja. Habla con respeto.

Riqueza: Trata de distraerte, no es recomendable que estés todo el tiempo con esa mala postura. Realiza algún tipo de ejercicio.

Bienestar: Participa de actividades sociales y educativas a través de video conferencias. Te ayudará a desconectar de obligaciones y a encontrar el equilibrio.

Tauro Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Procura poner pasión en todo lo que hagas en el día de hoy. Así tendrás mejores resultados de lo que te puedas imaginar.

Amor: Intenta reflexionar y ver si realmente estás haciendo lo que quieres. Escucha a tu corazón y no ocultes tus sentimientos.

Riqueza: Todo lo que ocurra en tu entorno económico dependerá de tu fuerza interior, busca para encontrar las claves para el éxito.

Bienestar: Si quieres continuar con el ritmo de vida que llevas será muy importante que te hagas chequeos médicos con mayor frecuencia.

Géminis Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Se avecinan momentos en los cuales te resultará dificultoso salir adelante, utiliza un poco de esa energía extra que hay en ti.

Amor: Los enojos y ciertos caprichos llevan la relación a un punto de quiebre, una vez que lo superes todo se verá mucho mejor.

Riqueza: Pasas por un período de estabilidad laboral, aunque hay momentos que sientes que se complica todo. Disfruta cada instante.

Bienestar: No descuides ningún aspecto referente a tu salud y controla más lo que ingieres. Ten en cuenta que el ejercicio también te hace bien.

Cáncer Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Hoy será una jornada favorable para la firma de contratos de compra y venta de automotores o de propiedades. Pero léelos bien.

Amor: Utiliza tu sex appeal para conquistar a esa persona que hace tiempo te tiene loco. No podrá resistirse a tus encantos.

Riqueza: Necesitarás buscar aliados entre tus colegas para que se sumen a tus proyectos. Busca gente de confianza y, sobre todo, fiel.

Bienestar: Tu estado anímico estará fluctuante durante este período. Deberás tratar de relajarte y darle importancia sólo a las cosas que lo merecen.

Leo Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Debes tomar una decisión importante y no sabes a quién recurrir en busca de un consejo. Hoy aparecerá tu salvador.

Amor: Invita a tu pareja a disfrutar de una velada. El amor por todos los placeres de la vida te puede llevar a alturas maravillosas.

Riqueza: Tendrás la templanza necesaria para que los rumores no te afecten, pero un colega chismoso logrará sacarte de las casillas.

Bienestar: No sólo alimentándote sanamente bajarás ese exceso de peso. Incorpora una buena rutina de ejercicios y verás más rápido los resultados.

Virgo Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Planifica tu jornada con un amplio margen de tiempo entre cada actividad, ya que hoy tenderás a demorarte en todos lados.

Amor: Tus sentimientos afectivos fluirán como nunca. Es posible que sientas nostalgia por una persona, búscala y no la dejes ir.

Riqueza: Sé realista a la hora de fijar las metas en lo laboral y no plantees objetivos que sabes que te serán imposibles de alcanzar.

Bienestar: Valorar a los demás por lo que son y no por lo que tienen te ayudará a resolver el problema de superficialidad en el grupo que te rodea.

Libra Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Es muy importante que transmitas credibilidad y confianza, y seguramente lo que esperabas llegará antes de lo previsto.

Amor: Una actividad con la compańía de tu pareja, te llevará a cambiar de rutina. En la medida que des, recibirás.

Riqueza: Que tus fracasos laborales sean el combustible que te permita dar más de ti mismo. Utiliza las desventajas a tu favor.

Bienestar: Si lo que deseas es ser aceptado en el grupo, antes que nada no debes negarte a las diferencias de ningún tipo.

Escorpio Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

El estudio y la lectura serán dos opciones interesantes para ti. Ideal para pasarlo con la familia. Podrías organizar una comida.

Amor: Busca en tu interior y saca a relucir ese romanticismo que tienes oculto. Tu pareja espera que seas más dulce con ella.

Riqueza: El aspecto material tomará un ritmo más acelerado. También habrá posibles ganancias en juegos de azar, pero ten cuidado.

Bienestar: En una relación personal verás que no hay problema demasiado dificultoso para resolver estando pareja. Pon las cosas en claro, juntos.

Sagitario Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Necesitarás paciencia, esfuerzo y tendrás que transigir para lograr que la vida familiar vaya sobre ruedas. Mantente fuerte.

Amor: Aprovecha para conversar con quien amas de lo que te gusta, de lo que piensas y de tus sueńos. Permite que te conozca.

Riqueza: Una operación financiera no resulta como esperabas y altera tus planes a mediano plazo. Revisa tus inversiones de cerca.

Bienestar: Dedícate más tiempo para hacer un cambio en tu corte de cabello o de color, hasta un tratamiento facial, o un masaje antiestrés.

Capricornio Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

No tendrás que preocuparte excesivamente si las cosas no proceden bien, ya que sabrás encontrar óptimas soluciones.

Amor: Tu pareja tiene sus razones. Debes considerar como válidos sus argumentos para llegar a un acuerdo, sino la perderás.

Riqueza: Piensa antes de realizar ese gasto, porque aunque tu estabilidad económica no pasa por un mal momento, deberías prevenirte.

Bienestar: Busca armonizar tu energía. Limpia el aire del hogar, prende sahumerios e intenta relajarte. Haz de tu hogar tu lugar.

Acuario Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

A veces las cosas no salen como uno espera pero puedes estar seguro que lo que ahora ocurre en tu vida tiene su razón de ser.

Amor: Vivirás un tiempo de armonía y calidez en las relaciones íntimas con tu pareja, pudiéndose manifestar cierta actitud protectora.

Riqueza: Van a surgir tensiones en el ámbito laboral que demorarán tus proyectos pero, como siempre, sabrás superarlos con altura.

Bienestar: Debes tener un balance más adecuado de tu dieta, de lo contrario comenzarás a sentir un recelo del resto de tu cuerpo.

Piscis Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

A veces te gusta dar órdenes a los demás, pero hoy será a ti a quien le ordenarán todo el tiempo. Deberás cumplir.

Amor: Existirá cierta tensión en tu relación, ya que tus actos no serán muy aceptados por tu pareja. No trates de justificarte.

Riqueza: El clima laboral no es el ideal, pero hay personas que merecen ser más que compańeros porque te demostraron su amistad.

Bienestar: Tienes que aprender de una vez por todas a ser más diplomático en tus relaciones. Con soberbia no lograrás la confianza de nadie.