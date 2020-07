Horóscopo de hoy, miércoles 24 de junio

Aries Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Quieras o no, hoy es el día propicio para realizar todos esos trámites que tienes pendientes. Los harás rápido.

Amor: Te sentirás querido y contenido por tus familiares y por tu pareja, pero empezar a surgir algunos roces con ambos.

Riqueza: No seas tan condescendiente con tus superiores. Recuerda que la única manera de poder lograr un ascenso es con trabajo.

Bienestar: Es necesario que realices un proceso de introspección para descubrir cuáles son los obstáculos que te separan de tu familia.

Tauro Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Si sigues esperando que una ayuda divina solucione tus problemas, estás perdiendo el tiempo. Ocúpate de las cuestiones urgentes.

Amor: Sientes que hiciste lo imposible, pero del otro lado no sucedió lo mismo. Sincérate y habla con tu pareja.

Riqueza: Si quieres que tus proyectos prosperen, no los comentes demasiado. Hay gente envidiosa que puede robarte las ideas.

Bienestar: No creas que todos tengan una buena imagen de ti. Tu egocentrismo y soberbia hicieron que mucha gente decida alejarse de ti.

Géminis Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Un amigo de mucha confianza te hará ver las cosas como son y no te gustará nada lo que ves. Pídele ayuda, sabrá aconsejarte.

Amor: Antes de lanzarte de lleno a esta relación, trata de cerrar algunas deudas pendientes con tu pasado. Pueden surgir problemas.

Riqueza: Si quieres incrementar tus ganancias deberás esforzarte más. Si no trabajas tenazmente no mejorarás tu situación financiera.

Bienestar: Deja que los problemas no te afecten demasiado. Preocúpate sólo lo necesario como para enfrentarlos relajado y con lucidez mental.

Cáncer Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Nunca digas de esta agua no he de beber. Deberás hacer algo que nunca te agradó, pero es por tu bien. No dudes, hazlo.

Amor: Pasarás por un período de desilusiones amorosas. Pero no te deprimas, conocerás a alguien que te enamorará como nunca.

Riqueza: No seas tan condescendiente con tus superiores. La única manera de poder lograr un ascenso es con esfuerzo y honestidad.

Bienestar: Oye todos los consejos que te den y utiliza sólo lo que creas conveniente. Siempre es bueno contar con diferentes puntos de vista.

Leo Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Todos veneran tu elocuencia y poder de argumentación, pero hoy alguien te dejará mudo, sin saber qué decir.

Amor: Ahórrale los disgustos a tu pareja. Antes que se entere por terceros de tus andanzas, mejor sé honesto y díselo tú mismo.

Riqueza: Deja de delegar responsabilidades en gente que no está capacitada y hazte cargo de lo que te compete. Sé responsable.

Bienestar: No intentes apresurar el curso de los hechos. Tu ansiedad te está matando, contrólala o echarás todo a perder. Haz ejercicios de relajación.

Virgo Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Hoy estás inspirado y con una gran carga de creatividad y emotividad, aprovecha porque no sucederán a diario.

Amor: Trata de avivar la pasión en la pareja implementando lencería erótica o algún juguete sexual. Lo disfrutarás mucho.

Riqueza: Luego de mucho tiempo de trabajo y dedicación, lograrás ver resultados. Disfruta de este momento de éxito.

Bienestar: Cambiar los muebles de lugar servirá para que las energías de tu hogar se renueven y se alejen las ondas negativas.

Libra Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

No seas obsecuente con tus superiores. Si con tus halagos buscas un ascenso, hoy no lo lograrás porque el ambiente está caldeado.

Amor: Jornada de completo entendimiento en la pareja, lograrán sortear varios escollos que obstruían el paso a la tranquilidad.

Riqueza: Si tienes la posibilidad de cambiar de trabajo no dudes en hacerlo, pero debes pensar bien ya que es una decisión importante.

Bienestar: Tu hogar necesita una remodelación. Pinta los ambientes con colores que expresen tu personalidad. También cambia los muebles de lugar.

Escorpio Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Jornada saludable para quienes decidan dedicarse al deporte. Los esfuerzos realizados se notarán en el cuerpo. Anímense a lucirlos.

Amor: Los conflictos en la pareja no cesan, sino que están cada vez peor. No sigan intentando, la relación hace tiempo que no va más.

Riqueza: Hay una luz de suerte brillando en tus finanzas. Aunque puede que el efectivo no te llegue, estarás protegido.

Bienestar: Ten cuidado de no cambiar de planes con mucha frecuencia. Vas atrás y adelante, ensayando siempre una nueva dirección.

Sagitario Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Tu carácter apacible se tornará insoportable luego de que te den esa noticia que no esperabas escuchar. Respira hondo y relájate.

Amor: Alguien del pasado regresará y hará que tu relación actual tambalee. Ten cuidado de no herir sentimientos con tus acciones.

Riqueza: Deja que tus colegas hablen de ti lo que se les plazca. Recuerda que quien ríe último ríe mejor, y tú reirás bastante.

Bienestar: No hace falta emular a nadie para ser feliz. Aprende a conocer tu yo interior y asumirte tal cual eres, la gente te querrá por tu esencia.

Capricornio Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Si tienes trámites pendientes, este es un buen momento para ponerte al día. No te llevarán demasiado tiempo, aprovecha.

Amor: La desconfianza está llevando a la pareja a su ocaso. Uno de los dos fue infiel y este el momento de decidir si continuar o no.

Riqueza: Si quieres que tus proyectos vean la luz, busca el apoyo de gente capacitada y honesta. No pretendas hacer todo tú solo.

Bienestar: Energías negativas inundan tu ámbito laboral. Sería bueno que lo limpies con algún sahumerio y alguna esencia de aroma suave.

Acuario Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Si eres tan sincero como les aseguras a los demás, sería bueno que hables con tu familia y soluciones los conflictos con ellos.

Amor: Aprende a aceptar los defectos de tu pareja. No es la persona ideal, sólo es alguien que te ama de manera incondicional.

Riqueza: No eres tacańo con tu dinero, te gusta hacerte regalos y regalar, pero sería bueno que comiences a cuidarlo un poco más.

Bienestar: Ante los conflictos que surjan en el hogar, lo mejor será no preocuparse demasiado. Una sonrisa te ayudará para todo.

Piscis Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Trata de que la jornada termine de manera agradable, organiza una cena con amigos o una salida al cine.

Amor: No seas tan exigente con tu pareja. Ella te ama a su modo, de manera sincera y honesta, no merece que la celes y la controles.

Riqueza: Quieres que tu situación financiera mejore pero no haces nada para lograrlo. Ponte en marcha si quieres progresar.

Bienestar: En los peores momentos, agota todos los recursos para solucionar los problemas. No esperes que la solución caiga del cielo.