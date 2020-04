Horóscopo de hoy, Sábado 11 de Abril

Aries Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Te sentirás presa de los problemas durante la jornada de hoy. La ayuda insustituible de tus seres queridos será muy apreciada.

Amor: No te sentirás con ganas de entablar ningún tipo de charla profunda con tu pareja hoy. Asegúrate de dárselo a entender.

Riqueza: Excelente jornada laboral. Podrás iniciar exitosamente una serie de proyectos que cambiarán radicalmente tu trabajo.

Bienestar: No seas esclavo de la rutina, incorpora a tu vida al cambio. Este es sinónimo de renovación y aprendizaje, claves para cultivar el intelecto.

Tauro Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Se te ha criticado una determinada falta de atención a la casa pero hoy estás en la mejor forma para tratar temas domésticos.

Amor: El cosmos no ayuda para nada. Aparecen penas de amor que compensarás con gestos de amistad incondicional.

Riqueza: Puede que se vean cumplidas tus expectativas de reconocimiento profesional y de mejora económica. No obstante, ten cuidado.

Bienestar: Intenta el diálogo cuando tus sentimientos parezcan no estar comprometidos como en un principio. Evita causar malos momentos.

Géminis Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Cambios en tu entorno empezarán a afectarte. Sé precavido a la hora de hablar de gente que no está presente.

Amor: No pongas todas tus expectativas de lleno en una relación que recién comienza. Ve poco a poco y evitarás ser lastimado.

Riqueza: Busca formas de dividir las tareas pendientes para cada día de forma en que te resulte más fácil llevarlas a cabo.

Bienestar: Busca compartir todo momento o experiencia de la vida con tus personas más allegadas. En esto reside la capacidad de generar recuerdos felices.

Cáncer Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Tomarás las riendas de todos aquellos trámites atrasados. No soportarás más depender de otros para llevarlos a cabo.

Amor: Acabas de terminar con una relación de pareja conflictiva, tómate tu tiempo antes de iniciar otra. Sal a divertirte con amigos.

Riqueza: Tienes una buena estrella innata en el trabajo que decidiste desempeńar. Tendrás una satisfacción muy grande en estos próximos días.

Bienestar: Involúcrate más en ayudar a los que te rodean. Muchas veces verás la necesidad de contenerlos, no te sientas incómodo con tus sentimientos.

Leo Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Tu juicio se verá seriamente afectado por las palabras de los que te rodean. No tomes determinaciones apresuradas.

Amor: No temas arriesgarte a la conquista de aquello que deseas. No puedes dejar que la inseguridad logre vencerte.

Riqueza: No caigas en las tretas de tus pares laborales para socavar tu cargo. Dedícate a hacer tu trabajo y obvia sus comentarios.

Bienestar: Día apropiado para realizar todo tipo de reparaciones en el hogar. Esto te permitirá alcanzar una mayor armonía en el revirtiendo actitudes negativas.

Virgo Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Hoy tendrás una jornada difícil, plagada de inconvenientes y entredichos. Avanza durante el día con pie de plomo.

Amor: Serás blanco de reproches inverosímiles por parte de tu pareja hoy. Hazle notar tu punto de vista de la mejor manera posible.

Riqueza: Recientes actividades sociales han afectado tu ritmo de vida. Te será difícil mantener tu ritmo de trabajo.

Bienestar: Las palabras son armas muy poderosas y pueden llegar a causar grandes dańos a los que amas si no pones un control sobre ellas. Modérate.

Libra Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Día perfilado a ser complicado. Enfrentarás problemas en lo laboral y al llegar a casa te aguardan sorpresas no muy agradables.

Amor: No permitas que los comentarios descuidados de tu pareja te afecten. Hazle saber tu incomodidad de la mejor manera posible.

Riqueza: A pesar de el aluvión de distracciones con el que deberás enfrentarte hoy, lograrás cumplir con tu trabajo plenamente.

Bienestar: Los arrepentimientos tardíos son en vano. No malgastes energías en pensar como sería todo si las cosas fueran diferentes. Vive tu presente.

Escorpio Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Serás testigo de una revelación puesta frente a ti por el destino. No la dejes pasar frente a tus ojos, aférrate a ella.

Amor: El amor es algo difícil de controlar, te llevará hacia arriba y abajo como una montańa rusa. No pretendas racionalizarlo.

Riqueza: Procura mostrarte dispuesto a trabajar y servicial con tus superiores, estas actitudes no pasan desapercibidas.

Bienestar: Que el fracaso y los errores no te desanimen a continuar buscando alcanzar tus metas. Asimila los golpes, aprende la lección y continua adelanto.

Sagitario Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Vivirán momentos tormentosos con tu pareja ya que viejos fantasmas la acosaran hoy. Necesitarás replantearte algunas cuestiones.

Amor: Ya no te comunicas con tu pareja, la falta de tiempo y los horarios están destruyendo tu relación. Dedícale más tiempo.

Riqueza: No busques métodos complicados y no comprobados para hacer tu trabajo más llevadero. Apégate a lo seguro y laborioso.

Bienestar: Las buenas vibraciones que emanas, si eres totalmente positivo, harán efecto en tu entorno y predispondrán mejor a los que te rodean.

Capricornio Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Todos los factores jugarán a tu favor el día de hoy. Contarás con todas las herramientas para brillar en lo laboral.

Amor: No temas entregarte en cuerpo y alma a tu pareja. Atrévete a vivir el amor en su más puro estado. Atesora estos momentos.

Riqueza: Busca disfrutar tu trabajo todo lo que puedas. Esto es lo que te permitirá destacarte por sobre los demás en el.

Bienestar: Aprende a tolerar los errores de los que te rodean. Busca hacer de la tolerancia una forma de vida. Aprende a dejar pasar las faltas de los demás.

Acuario Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Serás la fuente de la discordia en virtualmente cada lugar al que vayas. Cuidado con herir los sentimientos de tus seres queridos.

Amor: Deberás pasar a través de ciertos roces para poder dejar algunos puntos en claro en la pareja. Esto los ayudará más delante.

Riqueza: Caos completo en tu ambiente laboral. Deberás dividirte en tres para poder realizar todas tus actividades. Prepárate.

Bienestar: La oportunidad de conocer al que puede convertirse en el amor de tu vida puede estar a la vuelta de la esquina. Examina tus prioridades.

Piscis Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Se presentarán situaciones difíciles en lo laboral. Aprende que parte de la convivencia es resignar ciertas costumbres.

Amor: No fuerces a esa persona especial a formar parte de tu vida, esa decisión es solo de ella. Solo asegúrate de mostrar tu amor.

Riqueza: No muestres signos de debilidad cuando te encuentres en situaciones limite en tu trabajo. Muéstrate siempre frío y calculador.

Bienestar: Por casualidad darás con ciertas facilidades naturales que mantenías sin explotar. Aprovéchalas al máximo sacándole el mayor provecho posible