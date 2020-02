Horóscopo de hoy, Sábado 29 de Febrero de 2020

Aries Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Revisa tu agenda y verás que hay algunas llamadas que llevas tiempo posponiendo. Es momento de poner en orden ciertas cosas.

Amor: Estás óptimo para relacionarte con nuevos romances y formalizar uniones. Un contacto laboral puede llegar a ser un intenso amor.

Riqueza: Buen momento para los asuntos económicos. Tu capacidad ha demostrado que eres apto para estar en altos niveles de la compańía.

Bienestar: Una Luna inquieta te provocará para moverte y hacer cosas diferentes. Te sentirás lleno de vitalidad y energía para cualquier plan que te propongan.

Tauro Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Deberás resignarte dejar ir una amistad que te acompańara durante un largo tiempo en tu vida. No decaigas.

Amor: No te permitas flaquear al atravesar por una temporada tempestuosa a nivel sentimental. Continua adelante.

Riqueza: No podrás evitar el caer en complicaciones con ciertos pares laborales con influencias sobre tus superiores. Precaución.

Bienestar: El tiempo es la mejor medicina cuando se trata de dolencias del corazón. Date una oportunidad para continuar con tu vida a pesar de tus recuerdos.

Géminis Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Tu vida social va a estar muy animada, no tendrás tiempo de atender a todos los compromisos que tienes anotados en tu agenda.

Amor: En el amor, podrás afianzar el vínculo que vienes construyendo. Y en la amistad, formarás nuevas alianzas.

Riqueza: En el trabajo todo se presenta con buenas perspectivas. Una propuesta reciente puede entrar en fase de realización.

Bienestar: Descansa algo más de lo normal porque lo necesitas. Es buen día para reciclarte por dentro y escuchar lo que te pide tu alma.

Cáncer Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Hoy serás el portador de la frase y el comentario más acertado. Tú sí que sabes de qué modo agradar en este sentido.

Amor: Una persona de Géminis está muerta contigo. Podría ser una aventura apasionante y llena de intrigas, si decides aceptar.

Riqueza: La satisfacción en tu profesión llegará a través de una hábil defensa de los intereses y del bienestar propiamente dicho.

Bienestar: La Luna y Marte forman buenos aspectos para hacer, de esta noche, la perfecta aliada. No te quedes en casa, haz caso a ese cuerpo que te pide salir.

Leo Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Marte va a sacar tu lado más impaciente. El mejor consejo que pueden darte los astros es que cuentes hasta diez antes de enfurecerte.

Amor: Prepárate para escuchar propuestas osadas y utiliza tu cuerpo y tu sensualidad para pasar una velada sumamente excitante.

Riqueza: Harás con acierto lo relacionado a la administración, la selección de personal y la determinación de rutinas según producción.

Bienestar: Duerme, duerme y duerme, es la mejor terapia para este día. Necesitas dosis extras de descanso y algo de desconexión.

Virgo Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Ponte el objetivo de ser más humilde y todo te irá mejor. Las relaciones se basan en el amor, no en cosas tan superficiales.

Amor: Atraviesas un período de emociones intensas, donde habrá magníficas oportunidades para encontrar a esa persona especial.

Riqueza: Es momento de saber reivindicar activamente lo que te corresponde laboralmente. Hazlo de forma natural y sin irritarte.

Bienestar: Las verduras y frutas te darán la vitalidad que necesitas para sobrellevar los arduos días de trabajo intenso que te esperan.

Libra Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

La pasión será un arma con la que defiendas tu territorio. No te importará protagonizar alguna polémica. Que no se metan contigo.

Amor: No te dejes llevar por esos celos sin sentido, porque tu pareja no tiene ojos para otra persona que no seas tú.

Riqueza: Recibirás finalmente el reconocimiento a tu labor en el trabajo y es muy probable que te ofrezcan una mejora salarial.

Bienestar: Puede que sientas algunas molestias en las articulaciones. Evita hacer exceso de esfuerzo físico y tómate un tiempo para descansar.

Escorpio Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

La versatilidad será tu arma ante ti y los demás. No desperdicies ni una sola curva en tu trayectoria vital, no vale la pena hacerlo.

Amor: Una discusión agitada con un extrańo terminará transformándose en una sugestiva posibilidad de concertar una cita amorosa.

Riqueza: Se prodigan en estos días una sucesión de atractivas ofertas y buenas transacciones comerciales. Aprovecha el buen momento.

Bienestar: Muchas actividad física y pesada tampoco es buena para el cuerpo. Consulta con un profesional si tienes dolores en las articulaciones.

Sagitario Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Sentirás extrema sensibilidad y preocupación por aquellos que viven situaciones de pobreza o marginalidad extremas. Es buen momento para ayudar.

Amor: Dile que sí a una cita a ciegas. Sabrás prepararte adecuadamente y el seductor será sorprendentemente seducido.

Riqueza: Con habilidad lograrás afirmarte en la faz monetaria. Te llegarán gratas novedades relacionadas con la profesión y el trabajo.

Bienestar: Vivirás días confusos y de mucha actividad, intenta manejar tu ansiedad, busca salir y relajarte. Quizás alejarse de la realidad sea buen plan

Capricornio Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Días positivos para ti. Te vuelves más práctico, más tenaz, independiente y hábil. Saca provecho de tus cambios.

Amor: Acepta esa invitación misteriosa, quizá sea la oportunidad que esperabas de conocer a la persona con que siempre sońaste.

Riqueza: Una conversación te llevará a decidir por cuestiones pendientes en lo económico. Deberás resolver un problema de papeles.

Bienestar: Introduce cambios en tus costumbres y gustos, así generarás experiencias interesantes que te harán sentir más activo y fuerte.

Acuario Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

El hecho de que hoy seas tu peor censor no implica el derecho a ser también el censor de los demás. La libertad es un valor intrínseco.

Amor: Compartir con amigos es lindo, pero recuerda que la pareja necesita los momentos íntimos en soledad para crecer y fortalecerse.

Riqueza: Los asuntos de los que esperabas grandes beneficios podrían dar poco de si. Rebaja tus expectativas o te frustrarás.

Bienestar: Cuida tus vías respiratorias. Intenta tomarte un tiempo para estar al aire libre y respirar un poco de naturaleza, será óptimo para tu cuerpo.

Piscis Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Ciertos eventos que experimentarás en el día de hoy cambiarán por completo la óptica bajo la que visualizas los problemas.

Amor: Tu mejor aliado será el silencio en la jornada de hoy. Piensa dos veces antes de emitir palabra alguna. jornada de tensiones.

Riqueza: Los eventos parecerán sucederse en el momento y orden apropiado para que tu puedas solucionarlos sin mayores inconvenientes.

Bienestar: No subestimes tu capacidad de recuperarte de los golpes que la vida te ha dado. El tiempo es tu principal aliado a la hora de superar dolencias.