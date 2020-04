Horóscopo de hoy, Viernes 10 de Abril

Aries Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Tendencia a tomar la decisión equivocada y a lamentarlo luego. Procura, antes de comprometerte, aplazar esa decisión.

Amor: Los solitarios del signo harán una vida social más que activa y encontrarán mucha gente dispuesta a compartir buenos momentos.

Riqueza: Tendrás nuevas propuestas profesionales, que te pueden significar una oportunidad de mejora y consolidación económica.

Bienestar: No asumas actitudes que luego puedes llegar a lamentar. Siempre conviene aclarar las cuestiones y no quedarse con la duda.

Tauro Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Encontrarás un momento al final de tu jornada para retomar algunas actividades de ocio que tenias prácticamente olvidadas.

Amor: La distancia afecta de diferente manera a cada pareja. Evalúa como puede llegar a afectarte a ti antes de tomar una decisión.

Riqueza: Procura no realizar muchas tareas simultáneamente, más si estas requieren de que razones en demasía. Concéntrate.

Bienestar: Nadie esta exento a cometer errores. Entender esto es vislumbrar que no hay portador posible de la bandera de las verdades absolutas.

Géminis Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Deberás entender que la vida no es un cuento de hadas. No todas las personas obran con buena voluntad. Se más cauto.

Amor: Las decisiones y acciones de tus últimos días han hecho mella en los sentimientos de tu pareja. Toma cartas en el asunto.

Riqueza: Deja tus instintos rebeldes de lado con tus superiores. Tendrás tendencia a entrar en pleitos innecesarios.

Bienestar: No reserves palabras de amor o carińo solo por no parecer débil ante el resto. No hay nada de que avergonzarse a la hora de demostrar sentimientos.

Cáncer Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Jornada de cuestionamientos constantes a nivel espiritual por tu parte. Encontrarás la fuerza para realizar cambios en tu vida.

Amor: Momento de estrés en la pareja que se verá reflejado en constantes discusiones y desencuentros. Paciencia.

Riqueza: Tu frontalidad puede ser un problema en algunas ocasiones, sobre todo en el trato con tu personal a cargo.

Bienestar: Deberás entender que no solo tu pareja tiene que hacer sacrificios para conservar la relación, tu eres tan responsable como ella.

Leo Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Lograrás liberarte de tabúes y sentimientos reprimidos durante la jornada de hoy. Esto traerá consigo sensaciones de liberación.

Amor: En el amor ganas lo que arriesgas, no podrás vivir el amor en su más plena expresión si no te entregas completamente.

Riqueza: El liderazgo no se imparte mediante el miedo a represalias, sino a través del respeto. Muéstrate como un ideal a seguir.

Bienestar: Las palabras pueden convertirse en un castigo aun más severo que el dańo físico. Se moderado con el dańo que infringes con ellas.

Virgo Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Te verás impaciente y molesto el día de hoy ya que cada cosa que inicies te parecerá mal orientada.

Amor: Parte de tener una relación completa es renunciar a ciertas cosas para dar lugar a otras. No le temas al cambio.

Riqueza: Mantén tu trabajo lo más adelantado posible, estarás susceptible a sufrir retrasos más adelante. Aprovecha tu tiempo.

Bienestar: Los logros más grandes en tu vida se darán solo a través de un camino de esfuerzo y dedicación. No sucumbas ante la tentación del éxito fácil.

Libra Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

El exceso de trabajo y la falta de sueńo están causando un cambio en tu temperamento. Intenta descansar un poco más.

Amor: No permitas que la falta de entendimiento o de dialogo derrumbe tu pareja. Día especial para iniciar conversaciones claves.

Riqueza: No confíes en nadie para delegarle tus responsabilidades del día de hoy. Llévalas a cabo tu mismo o postérgalas.

Bienestar: No hay nada de malo en tener sueńos e ilusiones. Ellos son los que nos permiten superarnos en la vida cotidiana. Haz tus sueńos realidad.

Escorpio Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

No deberás desestimar a personas solo por no conocerlas. Hoy aprenderás que no eres el ejemplo de la perfección.

Amor: La convivencia representa un reto para cualquier pareja. Es importante tomarlo como tal y dar lo mejor para que funcione.

Riqueza: Día de constantes interrupciones y molestias. Te será imposible lograr concentrarte debidamente en tu trabajo.

Bienestar: Sólo porque tú no pienses en tus problemas no significa que hayan desaparecido. Tenderán a agravarse más si no les das la importancia que merecen.

Sagitario Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Te dará trabajo lograr concentrarte el día de hoy. Estarás disperso y desganado, esto afectará tu rendimiento laboral.

Amor: La pareja no es una competencia en donde hay un vencedor y un vencido. Busca mantener la equidad de opiniones.

Riqueza: Aprende a mostrar gratitud por los favores que recibes en el entorno laboral. Ayudar no es una obligación.

Bienestar: Que lo urgente no le quite tiempo a lo importante. No dejes detrás tus estudios sólo porque estás atrasado con tus proyectos.

Capricornio Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Podrías verte involucrado en una discordia familiar que se ha ido incubando con el tiempo. Trata de mantenerte al margen.

Amor: Podrás encontrar un buen camino. Los problemas con la pareja tendrán solución mediante una buena comunicación.

Riqueza: Si eres independiente, la economía pasará un período difícil. Si dependes de jefes, te darán muchas palabras pero ninguna mejora.

Bienestar: Presta atención a todo lo que sucede a tu alrededor y sabrás qué dirección tomar. Estarás más relajado y tendrás ventajas con el resto.

Acuario Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Aunque no sea lo que pretendes, tus propuestas serán mal recibidas en el ambiente en que las haces, y sembrarás la discordia.

Amor: Ante cualquier malentendido con tu pareja, despeja dudas. Tu mejor aliada en estos días será la paciencia y, sobre todo, el amor.

Riqueza: Si te proponen un negocio que te permita ganar dinero extra, no lo dejes pasar. Con tu trabajo no podrás costear tus caprichos.

Bienestar: Estudia con especial cuidado tu presupuesto, los gastos deberían ajustarse a tu economía real, de lo contrario puedes tener complicaciones.

Piscis Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Vivirás grandes descubrimientos durante la jornada de hoy. Estos te permitirán solucionar ciertos problemas recientes.

Amor: Poco a poco sientes como los problemas comienzan a superarte. No dejes que la pareja se desgaste a consecuencia de esto.

Riqueza: Lograrás cumplir con tus fechas limite holgadamente gracias a lo que has aprendido de proyectos anteriores. Continúa así.

Bienestar: No puedes vivir toda tu vida encerrado en un capullo de soledad y aislamiento. Si deseas saborear la vida es necesario tomar riesgos.