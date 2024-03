29/03/2024

Horóscopo de hoy Viernes 29 de marzo

Aries

Actúa con optimismo y se te abrirá una puerta muy interesante para desarrollar tu futuro profesional. La familia no debe intervenir para nada en estos asuntos. Deberías controlar las ansias por comer a todas horas, si coges algún kilo de más te empezarás a sentir mal contigo mismo. Plantéate hacer algo de deporte. Tu relación de pareja atraviesa una crisis que sólo se resolverá de una manera favorable y definitiva a través de la sinceridad, aunque esta pueda llegar a doler mucho.

Tauro

Habla muy claro con quienes veas que pretenden hacerlo de la misma forma. Tu pareja te dará una sorpresa agradable, que te alegrará mucho la jornada. En lo sentimental alguien que dice ser tu amigo intentará tomar decisiones en tu lugar, procura ponerle las cosas claras si no tendréis un severo problema. Piénsatelo dos veces antes de decir que si a un plan que implica desplazarte a bastante distancia. Lo mejor es que te relajes y pases el día cerca de tu hogar, en tranquilidad.

Géminis

No te dejes llevar por las opiniones de los demás, y toma tus propias decisiones. Una cosa es que te aconsejen, y otra muy distinta que pretendan dirigir tu vida. Busca un poco de ayuda para sacar adelante un proyecto que se te está atragantando por momentos. Si hace falta, traga un poco de orgullo, te vendrá bien. Los pequeños problemas que afectan a tu relación sentimental se curan con un poco más de cariño y dedicación. No es nada grave. Planea una salida romántica.

Cáncer

Aprende a llevarte bien contigo mismo y no te agobies sin razones. Atiende a los preparativos que te permitirán dar un nuevo paso en tu carrera profesional. Tienes que mejorar tu puntualidad, porque llegar tarde da muy mala imagen y te perjudica. Si tienes problemas con tu pareja es mejor que os sentéis a hablar. Puedes perder parte del terreno avanzado en la conquista de la persona amada si te precipitas y recurres a las presiones innecesarias. El respeto es la primera norma.

Leo

No te sientas culpable de todo lo que sucede a tu alrededor, tú has hecho lo que has podido y nadie puede echarte en cara nada de nada. No te impliques más. Las decisiones que tomes hoy tendrán que estar especialmente meditadas, porque existen grandes riesgos de que puedas perder dinero sin no reflexionas. Revisa la dieta a la que te has sometido, puede que no sea la más adecuada para tu organismo y lo estés debilitando en vez de sanearlo. Consulta con un profesional.

Virgo

No cedas ante las presiones de un superior que pretende que asumas tareas que no te corresponden. Si abres esa puerta, te puedes encontrar con más problemas. Hoy serás capaz de enfrentarte a todo lo que se te ponga por delante, pero tampoco derroches demasiada energía o el cansancio llegará antes de lo necesario. Si no tienes planes para hoy, emplea el tiempo en desatascar asuntos pendientes en casa: ordenar, tirar cosas inservibles, poner al día la agenda: sentirás un gran alivio.

Libra

Deja de dar vueltas por las cosas que no han sucedido, entre otras cosas, porque hay otras más importantes que están reclamando tu atención desde hace tiempo. Jornada de pensamientos profundos que poco a poco despejarán interrogantes. Hay mucha nostalgia en tu corazón, por las traiciones que te ha tocado afrontar. Procura dejar fuera de casa los problemas que tanto te preocupan en tu trabajo, especialmente en los fines de semana. Es la única manera de recuperar las fuerzas que pierdes.

Escorpio

No hagas caso a proposiciones demasiado precipitadas, si no tienes tiempo para analizar las propuestas, lo mejor es que de momento no sigas adelante con ellas. Estás aprendiendo cosas nuevas, quizá en un curso o similar que está ampliando mucho tus conocimientos y tus horizontes. Satisfacción por una propuesta nueva. Trata de romper la rutina con un poco de imaginación. Tienes que conseguir que los días libres ofrezcan algo más a tu existencia que las cuatro cosas de siempre.

Sagitario

Por fin aparecen las noticias que esperabas y que parecía que nunca iban a llegar. La cosa no será para tanto, pero por lo menos sabrás a qué atenerte. Estás dejando pasar el tiempo porque no quieres tomar decisiones apresuradas, pero es posible que al final pierdas una buena oportunidad. No te duermas. Tu situación no es tan mala como tiendes a pensar en cuanto alguna cosa no te sale como quieres. En un par de días te llegarán noticias muy esperanzadoras.

Capricornio

Hoy no será el mejor día para tomar decisiones, porque estás demasiado alterado y nervioso. Estás atravesando por momentos de tensiones emocionales que te pueden confundir. Saber escoger las situaciones será la clave para acercarte a la persona a la que quieres. Algo apunta a que éste es la oportunidad para encontrar la felicidad. Es inútil que trates de resucitar sentimientos que ya no palpitan. Lo más sensato es empezar a pensar ya en nuevas claves, ajustadas a otras realidades.

Acuario

El trabajo no es ningún problema para ti, porque te sobran fuerzas para resolver problemas y afrontar retos. No ocurre lo mismo en casa, donde las cosas se tensan un poco. Recibirás noticias de un familiar que ha estado mal de salud, pero que se va recuperando poco a poco. En el trabajo has perdido una batalla, pero la guerra está viva. Buen día para todo aquello que se relaciona con la Tierra, por ejemplo para dedicarte a tus plantas o a el cultivo de frutos. Te servirá para aliviar el peso del estrés.

Piscis

Todo lo relacionado con las artes te atraerá hoy porque el aspecto más creativo es el que domina en tu existencia. Tu sensibilidad para las cosas bellas se enfatiza mucho. Si piensas invertir un dinero, no te dejes llevar por las primeras impresiones. Analiza bien todas las opciones y lee con atención la letra pequeña para no llevarte sorpresas. Toda decisión que adoptes en compañía de tu pareja será acertada y estará abocada al éxito. Si adoptas caminos en solitario, las dificultades serán mayores.