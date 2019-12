Horóscopo para este sábado 14 de diciembre

Aries

Será hoy el mejor día de la semana para Aries en cualquier ámbito de su vida, pero en el trabajo pensará en una estrategia que permitirá progresar en un proyecto que ya daba por perdido, será un gran avance profesional para que Aries se sienta satisfecho y termine el año con broche de oro.

Tauro

Lo que quiere hacer ahora mismo con su vida a nivel profesional es lo que podría perjudicar a Tauro y no terminar bien el año, al menos en cierto sentido, pero eso no significa que no lo haga, sino que con coherencia y sin precipitarse ya que las prisas no son buenas para ningún propósito en el trabajo, tampoco para el de Tauro.

Géminis

En el trabajo será conveniente que hoy Géminis no haga dos cosas al mismo tiempo ya que existe la posibilidad de que haya algún error que no sea fácil de descubrir, y esto podría atrasar su proceso, lo ideal para estas fechas, será ir paso a paso, aunque Géminis tenga que invertir más tiempo.

Cáncer

El trabajo le exigirá hoy un ritmo más rápido y acelerado que podría afectar psicológicamente a Cáncer, y no porque no tenga los recursos para solucionarlo, sino que son momentos puntuales debido a las fechas que le causarán más estrés a Cáncer.

Leo

El trabajo reclamará hoy la atención de Leo, por lo que será necesario que le dedique un tiempo extra, en especial a ese proyecto en el cual se verá obligado a gastar una cantidad de dinero, para ello será conveniente que Leo planifique la agenda para terminar con los pendientes antes de las fiestas.

Virgo

Aunque es posible que todavía no encuentre el trabajo de sus sueños, será conveniente que Virgo persevere hacia sus metas profesionales, por ello será importante que organice todo para poder tener las fiestas libres de obligaciones, para ello Virgo deberá poner fin a ciertos asuntos laborales.

Libra

En estas fechas será momento de ser menos exigente y atreverse a cambiar el programa de la agenda, porque hoy podrían llegar grandes oportunidades profesionales si Libra rompe con su rutina en el trabajo, aunque al principio estará dudoso de ciertos proyectos, si Libra se mantiene abierto a la innovación el éxito llegará.

Escorpio

En el trabajo se impondrá hoy la voluntad de una persona con la que Escorpio tiene ciertas disputas ya que le exaspera cómo dice las cosas, pero será conveniente que Escorpio trate de escuchar y seguirle la corriente, serán unos días antes de salir de vacaciones.

Sagitario

Hoy nos será un día para quebrarse la cabeza, por ello Sagitario no tendrá por qué tomarse tan enserio algunos asuntos porque no soportará las presiones laborales, sobre todo con un viaje que Sagitario deberá realizar por motivos de trabajo, será un avance interesante a nivel profesional.

Capricornio

Romperá muchas barreras en el trabajo porque hoy el inconformismo de Capricornio se impondrá y le gustarán las novedades de cualquier clase, lo que le llevará a probar cosas nuevas, experiencias distintas, eso estará bien si Capricornio no pierde el objetivo en ciertos proyectos profesionales.

Acuario

Aunque Acuario vivirá intensamente cada momento del día y desarrollará su paciencia, necesario en el trabajo, será importante que Acuario no vaya todo el día como si estuviera en una carrera, será conveniente que saboree cada minuto de la vida.

Piscis

Será conveniente que hoy Piscis evite tensiones innecesarias en el trabajo en especial si tiene que hacer alguna tarea que no le corresponda, lo mejor para estas circunstancias será tener empatía, porque no merece la pena que Piscis se lleve un disgusto por los demás, sobre todo en nivel profesional.