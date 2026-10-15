Nota Leída 29

| Locales | 15/10/2026 |

Imputaron por «Homicidio Culposo» al conductor de la camioneta que protagonizó el choque fatal en Corral Quemado

La fiscal de Belén, Dra. Lía Melina Ayala, indagó formalmente a José Luis Burgoa Méndez como presunto autor del siniestro donde perdió la vida Rómulo Isidro Cruz. El acusado se abstuvo de declarar bajo asesoramiento legal.

En un rápido avance de la investigación penal preparatoria por el trágico siniestro vial que conmocionó al norte departamental, la Justicia de Belén formalizó los cargos penales contra el responsable del hecho. La fiscal de la Tercera Circunscripción Judicial, Dra. Lía Melina Ayala, imputó e indagó formalmente al ciudadano José Luis Burgoa Méndez por la supuesta comisión del delito de «homicidio culposo por conducción imprudente de un vehículo con motor», en calidad de autor material.

Durante el desarrollo del acto procesal de la indagatoria, el conductor imputado contó con la asistencia técnica de un abogado defensor particular. Haciendo uso de las garantías constitucionales que le asisten, Burgoa Méndez optó por abstenerse de prestar declaración ante la fiscalía en turno, tras lo cual se le notificaron las restricciones de rigor mientras continúa el proceso.

Los argumentos de la imputación y el informe del hecho

De acuerdo con las constancias de la acusación fiscal, el luctuoso episodio se registró el pasado domingo 11 de octubre de 2026 sobre la Ruta Provincial N° 137, en la jurisdicción de la localidad de Corral Quemado. Burgoa Méndez se encontraba al mando de una camioneta Chevrolet S-10 de color gris, circulando en sentido geográfico sur-norte, cuando terminó embistiendo de forma violenta a un peatón, identificado de forma legal como Rómulo Isidro Cruz (63), en momentos en que este intentaba trasponer la calzada asfáltica.

La hipótesis del Ministerio Público Fiscal le atribuye al conductor haber guiado el rodado mayor de manera totalmente imprudente y negligente, omitiendo adecuar la velocidad a las exigencias regulatorias de una zona urbana y perdiendo el dominio absoluto del vehículo utilitario. La gravedad de la mecánica del impacto determinó que la víctima fuera arrastrada varios metros sobre el asfalto, quedando atrapada debajo de la carrocería de la camioneta. Los severos politraumatismos sufridos le ocasionaron la muerte instantánea, la cual fue constatada en el mismo lugar de la tragedia por los facultativos del mini hospital local.

Pruebas incorporadas al expediente judicial

Para sostener la plataforma fáctica de la imputación criminal, la Dra. Lía Melina Ayala incorporó un robusto cuerpo de elementos probatorios y periciales recolectados en las horas posteriores al siniestro:

• Sumario policial: Las actuaciones de rigor labradas en el terreno por el personal de la Subcomisaría de Corral Quemado.

• Inspección ocular y planimetría: El relevamiento técnico del escenario del hecho realizado por los peritos de la División Criminalística de la Unidad Regional N.° 3.

• Declaraciones testimoniales: Los aportes de los testigos presenciales y de los dos acompañantes que viajaban en la Chevrolet S-10.

• Examen médico legal: El informe de la autopsia técnica que detalla las causas científicas del deceso del peatón de 63 años.

La causa continuará su curso administrativo con la realización de las pericias mecánicas y de frenado sobre el utilitario secuestrado, buscando determinar con exactitud la velocidad a la que circulaba el rodado al momento de desencadenarse la tragedia sobre la ruta norteña.

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